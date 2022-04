Le Lonely Planet a parcouru le vaste réseau ferroviaire européen pour dégoter les plus belles perles. Des itinéraires qui traversent d'impressionnants paysages méditerranéens à une folle équipée au coeur des montagnes enneigées, ils ont sélectionné dans leur nouveau guide des voyages en train à faire au moins une fois dans sa vie.

Entre magnifiques itinéraires et destinations passionnantes, le dernier guide du Lonely Planet invite au voyage. Entre trajets historiques aux itinéraires plus récents, en passant par des gares grandioses de villes animées et des destinations nature, le choix est vaste et varié. Ce livre illustre aussi à la perfection que l'on peut voyager de façon respectueuse pour le climat sans être limité dans ses choix. Que ce n'est pas parce qu'on délaisse la voiture ou l'avion qu'on ne peut plus parcourir l'Europe. La liste des dix itinéraires propose différentes options.

Budapest-Split avec le train-couchette

Pendant l'été, de mi-juin à fin août, il est possible de voyager en train de nuit de Budapest, la capitale de la Hongrie, à Split. Le voyage entre la belle perle du Danube et cette ville côtière animée dure 15 heures. Une belle façon de voyager de la Hongrie à la côte Adriatique. Profitez d'abord des thermes et de la belle architecture de Budapest, puis poursuivez l'ambiance estivale sur la côte de Split. En chemin, vous passez le lac Balaton et Zagreb. Une autre option est le train de jour qui va de Budapest à Zagreb et d'aller de Zagreb à Split en train ou en bus.

© Getty

De Lorcarno à Domodossola à travers les Alpes suisses

Voyager en train à travers les Alpes suisses a tout d'un rêve. La nature à couper le souffle que l'on aperçoit depuis sa fenêtre fait de ce voyage de deux heures sur la route Centovalli une expérience inoubliable. Si le trajet est relativement court, il est, entre montagnes, des rivières et des lacs, de plus varié. Le train passe sur des viaducs et longe des chutes d'eau, des forêts de châtaigniers, des villages endormis, des ravins ou encore des vignobles. Les points forts sont le pont d'Isorno et les gorges d'Intragna. Vous pouvez choisir entre la première classe, la deuxième classe ou une voiture panoramique.

. © Getty

Trajet en train entre Paris et Berlin

Entre Paris et Berlin, vous pouvez opter pour un train à grande vitesse (8h) ou de voyager à un rythme plus lent. Par exemple en vous arrêtant dans d'autres villes d'Europe du Nord en cours de route. Le Lonely Planet n'oublie pas non plus notre pays et recommande Bruxelles et Liège (avec une mention spéciale pour sa gare) comme étapes de l'itinéraire. La cathédrale de Cologne vaut elle aussi un détour, comme Düsseldorf. D'autres options consistent à se rendre de Paris à Berlin via Francfort ou via Rotterdam. À partir de l'été, il y aura également un nouveau train de nuit entre Bruxelles et Berlin.

© AGEFOTOSTOCK

Une boucle au nord du Pays de Galles

certain des meilleurs itinéraires ferroviaires se trouve au Pays de Galles. Deux d'entre eux peuvent être combinés en un circuit à travers les montagnes et le paysage côtier de Snowdonia. Des vacances idéales pour les amateurs de paysages accidentés. Partez en train de Llandudno Junction et traversez la vallée de Conwy jusqu'à Blaenau Ffestiniog. Montez dans le célèbre chemin de fer de Ffestiniog, qui vous emmène sur la côte à Porthmadog. Retournez à Caernarfon en empruntant la ligne de chemin de fer Welsh Highland Railway qui passe sous le sommet de Snowdon, où vous pourrez prendre un bus pour Bangor et les lignes principales.

. © Getty

Tour de la Corse : de Bastia à Ajaccio

La première étape consiste à prendre le train vers Marseille, Toulon ou Nice. Depuis ces villes, plusieurs ferries vous emmènent vers la destination estivale par excellence : la Corse. Avec les Chemins de Fer de la Corse, vous pouvez vous rendre d'Ajaccio à Bastia en trois heures et demie, en passant par des paysages magnifiques. Une façon insouciante et durable de voyager.

. © Getty

Dublin-Madrid en train et en ferry

Ce voyage combine également train et bateau et propose d'aller de Dublin à Madrid. Le trajet longe la mer d'Irlande avant de se diriger vers le sud jusqu'à Wicklow. Là, la route s'enfonce dans les terres en direction de Wexford, une ville provinciale située à l'embouchure de la rivière Slaney. Ensuite on pousse jusqu'à Rosslare en train avant de prendre un ferry pour Bilbao. La traversée dure 30 heures. Si l'on quitte Rosslare le mercredi, on arrive le jeudi à Bilbao. Par contre si on part le vendredi, on passe deux nuits sur le bateau. Le guide conseille de passer au moins une journée pour découvrir Bilbao, puis de remonter dans un train pour rejoindre Madrid en cinq heures.

. © Getty

L'Italie de haut en bas : Venise-Palerme

Les escales possibles sont un énorme plus sur cette route. Les trains rapides Frecciarossa relient Venise à Bologne en quatre-vingt-dix minutes, mais quarante minutes plus tard, on peut déjà être à Florence. À peine une heure et demie plus tard, on peut être à Rome et, ensuite, c'est le sud de l'Italie qui vous attend. Au bout de la botte, à Villa San Giovanni, le train rejoint la Sicile par bateau grâce à un ferry dédié. Depuis Messine en Sicile, le train longe la côte durant quatre heures et demie jusqu'à Palerme.

Palerme, capitale culturelle © ISTOCK

D'Amsterdam ou de Bruxelles à Vienne avec le Nightjet

Avec le nouveau Nightjet à destination de Vienne - qui est aussi au départ de Bruxelles - il est possible de faire le trajet de nuit. Depuis la Belgique, les trains partent le lundi, le mercredi et le vendredi soir. Pour le retour, ils partent le dimanche, le mardi et le jeudi soir. Des sièges attendent les plus fauchés et des couchettes sont disponibles pour ceux qui sont prêts à payer plus. Après une nuit de voyage, vous arrivez au matin dans la belle et majestueuse ville autrichienne.

Plongée dans le grand Nord entre Oslo et Bergen

Selon le Lonely Planet, cet itinéraire est en lice pour emporter le titre de "meilleur voyage en train d'Europe". Ce train va d'Oslo à Bergen en passant par les montagnes et les lacs du sud de la Norvège. Le trajet dure un peu moins de sept heures, mais vous ne vous ennuierez pas un instant en regardant par la fenêtre. Avec Norway in a Nutshell, une version plus longue de cet itinéraire est également possible et comprends le chemin de fer de Flåm - peut-être le plus beau chemin de fer du monde - et une excursion en bateau à travers les fjords Nærøy et Aurlands

. © Getty

Paris-Barcelone

Paris et Barcelone sont reliées par un train rapide qui fait le trajet en peu plus de six heures, mais il existe également une route plus lente vers le sud de la France, à travers les Pyrénées et qui passe par Limoges et Toulouse. Il traverse de beaux paysages champêtres et de somptueuses montagnes avant de rejoindre Latour-de-Carol. S'il est possible de rejoindre Latour-de-Carol par un train de nuit direct depuis Paris, il ne permet pas de profiter des magnifiques paysages qu'offre un trajet de jour. Depuis Latour-de-Carol, il existe une ligne de train jusqu'à Barcelone, qui prend un peu plus de trois heures. En chemin, vous pourrez vous arrêter dans les municipalités catalanes de Ribes Freser et Ripoll, où il est possible de faire de belles randonnées.

© BELGA IMAGE

'Lonely Planet's Guide to Train Travel in Europe' - Tom Hall, Imogen Hall en Oliver Smith Prix conseillé : 23.91 euro

