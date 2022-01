Partout sur le Vieux Continent, d'autres trajets mémorables existent ou s'apprêtent à voir le jour. Petit tour d'horizon.



...

Train de nuit, 1ère et 2e classe, sièges couchettes, compartiments de couchage, boissons, snacks et repas disponibles, petit-déjeuner inclus, douche.Train de nuit, 1ère et 2e classe, sièges couchettes, boissons, collation et petit-déjeuner disponibles, Wi-Fi. Train à grande vitesse, sièges, wagon-restaurant, boissons et snacks disponibles, Wi-Fi. Train express, 2e classe, sièges, boissons et snacks disponibles, prises de courant, Wi-Fi. Train express international, 1ère et 2e classe, sièges, wagon-restaurant, boissons, snacks et repas disponibles. Train à grande vitesse, sièges, boissons, snacks disponibles, Wi-Fi. Train de nuit, classe économique, premium et luxe, couchettes, compartiments de couchage.Train de nuit, classe économique, premium et luxe, couchettes, compartiments de couchage, snacks. Train de nuit, classe économique, premium et luxe, couchettes, compartiments de couchage, snacks. Train de nuit, 1ère et 2e classe, sièges, couchettes, boissons, collations et petit-déjeuner disponibles, Wi-Fi. Train express international, 1ère et 2e classe, sièges, wagon-restaurant, boissons, snacks et repas disponibles. Train de nuit, 1ère et 2e classe, sièges couchettes, compartiments de couchage, voiture restaurant, boissons, snacks et petit-déjeuner disponibles, douche, prises de courant, Wi-Fi. Train de nuit, sièges couchettes, compartiments de couchage, boissons, collations et petit-déjeuner disponibles, prises de courant, Wi-Fi. Train express, 2e classe, collations disponibles. Train express, 2e classe, collations disponibles. Train de nuit, sièges, couchettes, compartiments de couchage, boissons, collations et petit-déjeuner disponibles. Train de nuit, compartiments de couchage, boissons, collations disponibles, petit-déjeuner, Wi-Fi. Train de nuit. Train de nuit, sièges, couchettes, compartiments de couchage, boissons, collations et petit-déjeuner disponibles. Train de nuit, 1ère et 2e classe, sièges, couchettes, compartiments de couchage, boissons, collations, repas et petit-déjeuner disponibles, douche.