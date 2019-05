Les bonnes adresses à La Nouvelle-Orléans, la perle de Louisiane (en images)

Katrien Huysentruyt Journaliste

La Nouvelle-Orléans vient de fêter ses 300 ans, mais rien n'y fait: elle reste éternellement jeune. Chargée d'histoire et bercée de jazz, cette fascinante cité métissée vibre au rythme de ses traditions festives et culinaires. Voici ce qu'il faut absolument y voir... et y vivre.

Partout, et tout le temps, les musiciens animent les rues. Ici, sur la jolie Royal Street. © PHOTOS: KATRIEN HUYSENTRUYT