Oui, on peut à la fois être un lieu chouchou d'Instagram et un trésor naturel d'une beauté sans nom. La preuve via cette excursion parmi les plus fascinantes forêts du monde, pour la beauté des yeux et le repos de l'esprit.

Il faut se rendre dans le parc de Chojna, en Poméranie occidentale, pour admirer le magnifique tableau offert par les " troncs tordus " de la Crooked Forest. On y recense environ 400 pins octogénaires, pliés à 90° à leur base, courbés, atteignant une dizaine de mètres de hauteur... et tous tournés vers le nord. Malformation génétique ? Passage des tanks durant la guerre ? Conséquence de fortes tempêtes ? Mystère... A savoir. L'hypothèse la plus probable évoque la main de l'Homme qui, dans les années 30, aurait volontairement arrondi les troncs pour les besoins de la menuiserie. Pour la visiter. Rendez-vous à Gryfino à la frontière allemande, au nord-ouest de la Pologne. La forêt se trouve alors à 5 minutes de route. Dans le classement des "forêts les plus instagrammées du monde" établi par Taxi2airport, le trio de tête est occupé par la Forêt-Noire en Allemagne, l'Amazonie au Brésil et Sherwood en Grande-Bretagne. La bambouseraie d'Arashiyama arrive juste derrière. Souvent citée comme l'un des plus beaux endroits du monde, elle se traverse à pied, sur à peine 500 mètres, le temps d'une parenthèse onirique parmi ces géants qui, là-bas, sont considérés comme des symboles de force. A savoir. Le ministère de l'Environnement a mis le bruissement du bambou de la forêt sur sa liste des "100 paysages sonores du Japon à préserver". Pour la visiter. Depuis Kyoto, prendre le train jusqu'à la gare de Saga-Arashiyama. Envie d'un guide privé ? keikaku.fr/guide-prive/kyoto Egalement réputée pour ses plantations de thé, la région des Cameron Highlands, en Malaisie, est dotée d'un écosystème qui continue à fasciner les scientifiques. La mousse et le lichen recouvrent une bonne partie de cette forêt tropicale abritant notamment de très rares plantes médicinales... ou carnivores. On n'y va pas pour son soleil - le lieu trempe littéralement dans la brume et l'humidité - mais pour y observer une nature exotique que les touristes oublient trop souvent de respecter. A savoir. Les experts estiment que cette forêt aurait environ 200 000 ans. Pour la visiter. Depuis Kuala Lumpur, on rejoint soit la ville de Tanah Rata, soit celle de Sungai Bertam. De là, des agences proposent des visites guidées, dont l'écoresponsable Eco Cameron. Avec ses 84 mètres de hauteur et ses 31 mètres de circonférence, le General Sherman est le plus gros organisme vivant de la planète. Bien sûr, c'est aussi la star de la forêt de séquoias californienne qui, par ailleurs, propose plusieurs sentiers de randonnée sur la trace de dizaines d'autres géants. Ici ou là, les séquoias tombés sur la route ont été creusés pour former des petits tunnels. On ne part pas sans un détour par le Moro Rock, un dôme de granit offrant une vue incroyable sur la vallée. A savoir. A la limite nord-est du parc repose le plus haut sommet des Etats-Unis (hors Alaska) : le mont Whitney. Pour la visiter. Deux routes y mènent, soit depuis Visala, soit depuis Fresno. De nombreux campements se trouvent dans le parc (sequoia-kingscanyon.com).On est ici dans l'Etat de Washington, à une centaine de kilomètres de Seattle. Deux forêts humides - " rain forest ", comme on dit là-bas - se cachent parmi les splendeurs de ce parc national classé au patrimoine mondial de l'Unesco : Hoh et Quinault. Leur décor de fougères, de mousse et de conifères est un plaisir pour les promeneurs qui, au passage, pourront y croiser wapitis, daims ou ratons laveurs. A savoir. Ours noirs et pumas vivent dans les montagnes ou près des lacs entourant ces forêts. En tout, le parc fait près de 4000 km2 ! Pour la visiter. Direction la ville d'Olympia, puis aller vers l'ouest. Notons qu'une route d'environ 500 km fait le tour de tout le parc. Lodges, hôtels et terrains de camping à foison (visittheusa.fr).