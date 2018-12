Les cinq plus beaux marchés de Noël d'Europe

1 - France, Strasbourg : Christkindelsmärik

Le Christkindelsmärik (marché de l'Enfant-Jésus), situé sur la place Broglie, est l'un des plus anciens marchés de Noël de France, mais aussi l'un des plus réputés. Cette tradition remonte en effet à 1570 : le premier Christkindelsmärik s'est tenu au pied de la cathédrale de Strasbourg. Avec ses 300 chalets, son sapin majestueux et ses décorations, la capitale alsacienne devient la véritable capitale de Noël. En se baladant parmi les stands - où de nombreux artisans de la région se sont donné rendez-vous - on peut tout aussi bien trouver des articles de décoration, de la poterie et des bibelots en verre que des pâtisseries alsaciennes, des flammkuechen et autres gourmandises...

