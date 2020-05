En ces temps suspendus, une personnalité nous confie ses manières de se divertir à domicile. Cette semaine, Jonathan Kubben Quiñonez, l'influenceur belge qui a créé la signature " Mom I'm Fine " en voyageant aux quatre coins du globe.

Quelle est la musique qui vous fait voyager en ce moment ? Le groupe américain Cigarettes After Sex, que je viens seulement de découvrir. C'est vraiment très beau. Le pays que vous rêvez de visiter dès que vous le pourrez ? La Mongolie, notamment pour y rencontrer ces tribus nomades qui continuent à chasser avec des aigles. Une recette de cuisine qui vous emmène ailleurs ? Ma réponse est liée à mes origines mexicaines : le mole, un plat rempli d'ingrédients et de saveurs, qui se prépare normalement avec du poulet, mais qui existe aussi en version végétarienne pour ceux qui, comme moi, ne mangent plus de viande. Un film dépaysant ? Ma dernière claque, c'est Whiplash, qui raconte l'histoire d'un jeune batteur de jazz à New York. Un truc complètement dingue, qui m'a poussé à regarder plein de vidéos de batterie sur YouTube ! Le livre que vous emmèneriez sur une île déserte ? Le petit prince, parce qu'à chaque fois que je le lis, j'y comprends des choses différentes et nouvelles.