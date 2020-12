Les musées namurois resteront fermés, a indiqué mardi le bourgmestre de la capitale wallonne, Maxime Prévot (cdH). Vendredi, le fédéral et les entités fédérées avaient pourtant décidé de permettre une réouverture des musées et piscines, aux côtés des commerces non-essentiels.

"Le public ne se bousculera probablement pas dans les musées, puisque les visites de groupe ou en car ne sont pas autorisées", a-t-il expliqué. L'accès en groupe aux lieux culturels est restreint aux enfants de maximum 12 ans pour des activités scolaires et extra-scolaires de l'enseignement obligatoire ou pour des stages (maximum 50 enfants).

Lire à ce sujet >>> Quels musées ouvriront le 1er décembre?

Par ailleurs, le personnel communal qui y est affecté apporte utilement son aide dans d'autres missions plus urgentes dans la gestion de la crise", a ajouté M. Prévot.

Les Namurois devront aussi patienter avant l'ouverture des piscines, qui sont toutes communales. Après leur fermeture pendant plusieurs semaines, un choc thermique dans l'ensemble des canalisations où l'eau a stagné est nécessaire pour éviter tout risque de développement de la légionellose. "Il faut en général une dizaine de jours pour les assainir. Nous espérons pouvoir lancer ce processus dans les meilleurs délais, mais les entreprises se chargeant de ce genre d'intervention ne sont pas nombreuses et elles vont toutes être assaillies", a commenté le bourgmestre.

Le centre des visiteurs de la Citadelle, situé à Terra Nova, va, lui, reprendre partiellement ses activités. Pour cette phase de reprise transitoire, il ouvrira désormais du vendredi au dimanche.

"Le public ne se bousculera probablement pas dans les musées, puisque les visites de groupe ou en car ne sont pas autorisées", a-t-il expliqué. L'accès en groupe aux lieux culturels est restreint aux enfants de maximum 12 ans pour des activités scolaires et extra-scolaires de l'enseignement obligatoire ou pour des stages (maximum 50 enfants).Par ailleurs, le personnel communal qui y est affecté apporte utilement son aide dans d'autres missions plus urgentes dans la gestion de la crise", a ajouté M. Prévot. Les Namurois devront aussi patienter avant l'ouverture des piscines, qui sont toutes communales. Après leur fermeture pendant plusieurs semaines, un choc thermique dans l'ensemble des canalisations où l'eau a stagné est nécessaire pour éviter tout risque de développement de la légionellose. "Il faut en général une dizaine de jours pour les assainir. Nous espérons pouvoir lancer ce processus dans les meilleurs délais, mais les entreprises se chargeant de ce genre d'intervention ne sont pas nombreuses et elles vont toutes être assaillies", a commenté le bourgmestre. Le centre des visiteurs de la Citadelle, situé à Terra Nova, va, lui, reprendre partiellement ses activités. Pour cette phase de reprise transitoire, il ouvrira désormais du vendredi au dimanche.