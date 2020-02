Les croisiéristes ont décidé d'interdire la présence à leur bord de passagers ou membres d'équipage ayant voyagé en Chine au cours des 14 derniers jours, face à l'épidémie du nouveau coronavirus, a annoncé lundi leur fédération internationale.

"Les passagers et membres d'équipage qui ont voyagé en Chine continentale au cours des 14 derniers jours ou qui en viennent au cours de cette période ne seront pas autorisés à bord" des navires, a expliqué dans un communiqué l'Association internationale des navires de croisière (CLIA) basée à Hambourg en Allemagne.

En outre, la fédération a expliqué que les voyages et les itinéraires seraient reprogrammés, modifiés ou annulés si nécessaire en consultation avec les autorités sanitaires et l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Ces mesures sont censées empêcher la propagation de ce virus qui a déjà contaminé plus de 17.000 personnes, dont plus de 360 mortellement, principalement en Chine.

Cette annonce prolonge une initiative déjà prise individuellement par plusieurs croisiéristes.

Des compagnies maritime comme Costa Croisières, Royal Caribbean et MSC Croisières avaient de leur propre chef décidé la semaine dernière de refuser l'accès à leurs navires aux passagers ayant séjourné récemment en Chine continentale.

Depuis l'apparition du nouveau coronavirus, les croisiéristes ont aussi mis en oeuvre des mesures sanitaires pour contrôler les passagers avant leur embarquement, notamment en prenant leur température. Plusieurs compagnies ont annulé des voyages au départ des ports chinois.

Jeudi, près de 7.000 touristes et membres d'équipages d'un navire de croisière ont été bloqués pendant une douzaine d'heures à Civitavecchia, en Italie, après une suspicion de coronavirus à bord. Les tests menés par les autorités italiennes se sont finalement révélés négatifs.

L'Asie est le troisième marché en volume pour les croisières, derrière les États-Unis et l'Europe, avec un nombre de passagers qui s'est établi à 4,24 millions en 2018, selon la fédération CLIA.

"Les passagers et membres d'équipage qui ont voyagé en Chine continentale au cours des 14 derniers jours ou qui en viennent au cours de cette période ne seront pas autorisés à bord" des navires, a expliqué dans un communiqué l'Association internationale des navires de croisière (CLIA) basée à Hambourg en Allemagne.En outre, la fédération a expliqué que les voyages et les itinéraires seraient reprogrammés, modifiés ou annulés si nécessaire en consultation avec les autorités sanitaires et l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Ces mesures sont censées empêcher la propagation de ce virus qui a déjà contaminé plus de 17.000 personnes, dont plus de 360 mortellement, principalement en Chine.Cette annonce prolonge une initiative déjà prise individuellement par plusieurs croisiéristes.Des compagnies maritime comme Costa Croisières, Royal Caribbean et MSC Croisières avaient de leur propre chef décidé la semaine dernière de refuser l'accès à leurs navires aux passagers ayant séjourné récemment en Chine continentale.Depuis l'apparition du nouveau coronavirus, les croisiéristes ont aussi mis en oeuvre des mesures sanitaires pour contrôler les passagers avant leur embarquement, notamment en prenant leur température. Plusieurs compagnies ont annulé des voyages au départ des ports chinois.Jeudi, près de 7.000 touristes et membres d'équipages d'un navire de croisière ont été bloqués pendant une douzaine d'heures à Civitavecchia, en Italie, après une suspicion de coronavirus à bord. Les tests menés par les autorités italiennes se sont finalement révélés négatifs.L'Asie est le troisième marché en volume pour les croisières, derrière les États-Unis et l'Europe, avec un nombre de passagers qui s'est établi à 4,24 millions en 2018, selon la fédération CLIA.