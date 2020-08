La chaleur et la gaieté que procure l'été jumelées à la convivialité et au partage que suscite une séance de cinéma sont autant d'arguments qui donnent l'envie au public d'expérimenter le ciné en plein air. Nous vous proposons ici 5 lieux à travers Bruxelles et la Wallonie si, vous aussi, les toiles estivales vous tentent.

Aller au cinéma, être plongé.e dans le noir et visionner un film sur grand écran... Voilà une activité qui nous a bien manqué au cours de ces derniers mois. Pourtant, comme le disait Pierre Niney dans une interview accordée à AlloCiné, " le cinéma, c'est une expérience sociale et sensorielle très forte ". Effectivement, pleurer, angoisser, rire des mêmes choses avec des personnes que nous ne connaissons pas, cela ne se vit qu'au cinéma.

Malheureusement, bien que les salles obscures aient rouvert leurs portes, la difficulté à reconquérir le public se fait ressentir. Et pour cause : à l'ère du coronavirus, regarder un film dans une salle intérieure nécessite le port d'un masque et une distanciation sociale entre chaque membre du public... ce qui implique de renoncer au caractère social et convivial que peut revêtir une séance. Heureusement, il existe une belle alternative au cinéma traditionnel pour se replonger dans le septième art : le cinéma en plein air. Cette solution nous vient tout droit des États-Unis des années 50 et est particulièrement en vogue en ce moment puisqu'elle offre la possibilité de visionner un film sur écran géant tout en profitant du grand air. Aussi, le ciné en plein air permet à ceux qui le souhaitent de rester à l'écart des autres pour se protéger de la crise sanitaire, notamment via la méthode du drive-in, impliquant de visionner le film au départ de sa voiture.

En d'autres termes, le ciné en plein air, c'est tout simplement la solution idéale puisqu'il permet non seulement aux mordus du septième art de revoir les films cultes de l'histoire du cinéma, mais en plus, il fait un bien fou après cette longue période de confinement et d'isolement social. Voici notre top 5 (non exhaustif) des lieux wallons et bruxellois qui vous proposent une programmation variée, mariant films cultes, primés ou encore jeunesse.

1. Movie Drive

Le drive-in a particulièrement la cote lorsqu'en plus, l'écran qui diffuse le film fait la taille... d'un terrain de basket ! C'est le pari fait par Tour & Taxis qui a choisi de destiner la majorité de la superficie du site aux voitures, pouvant ainsi octroyer une place à 200 véhicules. Jusqu'à la fin du mois de septembre, une programmation éclectique est proposée, mariant films cultes, à succès (l'un n'empêche pas forcément l'autre...) ou " bon public ". Parmi les prochains films projetés figureront Dunkerque (réalisé par Christopher Nolan), Parasite (couvert de récompenses aux Oscar 2020), The Green Book, Orgueil et Préjugés, mais aussi Kung Fu Panda et Raiponce pour les plus jeunes.

https://moviedrive.be/#progra

2. En voiture, Simone !

Tout comme Tour & Taxis, le Louvexpo (La Louvière) surfe sur la tendance du ciné drive-in en proposant une programmation de cinq jours à tous les Simon et toutes les Simone qui auraient l'envie de se faire une toile sur grand écran, confortablement assis dans leur voiture. Par sa promo pop rétro, dans laquelle " Simone " est assise sur ce qui s'apparente à une Cadillac bleu pastel, le site semble faire un clin d'oeil aux États-Unis des années 50 et à l'origine du mariage ciné-voiture. À l'affiche de cet événement qui se tiendra du 25 au 29 août sont proposés des films en tous genres tels que Footlose, Terminator, ou encore Dikkenek.

cestcentral.be

3. Grez Drive The Movie

À Grez-Doiceau (Brabant wallon), sur l'ancien terrain de football de Gastuche, l'heure est également à l'aménagement de coussins et de couvertures dans le coffre de la voiture. Convertir son véhicule en canapé confortable : l'idéal pour visionner un film en plein air ! Jusqu'au 5 septembre, Grez-Doiceau met 100 places de véhicules et 30 places de piétons à la disposition des intéressés. À son tour, la Ville prend le pari de proposer une programmation des plus variées, donnant la possibilité à tout spectateur de trouver chaussure à son pied, ou plutôt film à son goût. Une promesse d'un mariage entre classiques et nouveautés, avec notamment Le Mans 66, Titanic, The Joker, Kill Bill (1 & 2) de Tarantino, ou encore Docteur Dolittle pour les plus petits...

Evénement "Grez Drive the movie" sur Facebook

4. La Grand-Place fait son cinéma

Cet été, comme depuis deux ans, l'Association des Commerçants de la Grand-Place de Mons offre à ses habitants et cinéphiles venus d'ailleurs le plaisir de pouvoir assister à des séances extérieures jusqu'au 1er septembre. Depuis le début du mois de juillet, deux films cultes par semaine sont diffusés sur la Grand-Place montoise. Et le terme " culte " est de rigueur, surtout quand on sait que la Ville diffusera le 24 août le célèbre Pulp Fiction de Quentin Tarantino ! D'autres perles du septième art sont également à l'affiche, dont le thriller Les Infiltrés, film quadruplement oscarisé de Martin Scorsese réunissant Leonardo DiCaprio, Matt Damon et Jack Nicholson. Cette édition 2020 s'achèvera le 1er septembre avec la diffusion du célèbre Gladiator.

Événement " Cinéma En Plein Air " sur Facebook

5. Ciné Plein Air Sauvenière

Début juillet, le cinéma Sauvenière, géré par l'ASBL Les Grignoux et situé à Liège, démarrait sa programmation de films en plein air avec Les Invisibles. Jusqu'au 29 août, trois films seront encore projetés dans la cour du cinéma avant de clôturer cette édition 2020 : Les délices de Tokyo (récompensé au Festival de Cannes 2015), M.A.S.H., film oscarisé et réalisé par Robert Altman en 1970, et La Belle Époque de Nicolas Bedos, sorti en 2019 et dont le casting inclut l'iconique Fanny Ardant.

grignoux.be

Par Perrine Hubinon

