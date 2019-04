Les trompes des Broto, une tradition musicale menacée (en images)

Un souffleur de Broto de Centrafrique soulève l'épais tronc boursouflé qui lui sert d'instrument et colle sa bouche sur l'extrémité la plus fine: soudain, ses yeux s'écarquillent, ses joues se gonflent et un grondement sourd s'échappe de sa trompe.