Ceux qui vivent au Luxembourg nous révèlent leurs endroits préférés pour se promener, faire des randonnées et manger dans le Grand-Duché de Luxembourg.

Bibi Wintersdorf, journaliste voyage, est née et a grandi dans le sud du Grand-Duché. Elle a passé de nombreuses vacances à Insenborn et ses merveilleux paysages sur le Lac de la Haute-Sûre, dans le nord du Luxembourg. "Mais lorsque des amis de l'autre côté de la frontière viennent nous rendre visite, on ne manque pas d'aller faire un tour dans la capitale et d'aller se promener dans le Müllerthal. Néanmoins, mon lieu préféré reste la ville pittoresque de Clervaux, dans le nord du pays. Nichée entre les collines boisées des Ardennes, la ville se trouve au coeur du parc naturel de l'Our. Là on oublie le tumulte de la vie quotidienne et l'agitation de la grande ville.

Clervaux © Thomas Linkel / Visit Luxembourg

Le château de Clervaux, qui date du 12e siècle, domine la ville. Du haut du rocher, vous avez non seulement une vue magnifique sur la ville et la vallée, mais aussi une église romane, un grand monastère bénédictin et pas moins de trois musées. L'exposition que je préfère est "The Family of Man", soit des photos rassemblées par le photographe et conservateur luxembourgeois Edward Steichen pour le MoMA en 1955. Cette gigantesque collection se voulait un manifeste pour la paix et l'égalité pendant la guerre froide. En 2003, elle a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous pourrez admirer des images iconiques en noir et blanc réalisées par des photographes tels que Robert Capa et Henri Cartier-Bresson.

Après avoir visité l'exposition, il est agréable de se promener dans le centre de la ville, où j'aime faire une halte à la Brasserie Rhino ou au Restaurant du château. Pour ceux qui disposent d'un peu plus de temps à Clervaux, je recommande le sentier Escapardenne Éislek, qui a reçu le label "Leading Trail - Best of Europe Quality" et est une des meilleures randonnées du coin. Elle va de Clervaux à la ville d'Asselborn et fait près de 19 kilomètres. La promenade vous emmène le long de ruisseaux idylliques, vous plonge dans la forêt ardennaise et passe par de vastes prairies. Un véritable bain de nature tant les traces du monde civilisé se font rares. Il est possible de prendre un bus pour retourner à Clervaux et vous détendre dans un hébergement de première classe comme l'hôtel art déco " Le Clervaux " boutique et design.

Vin et bien-être à Schengen

Luc Vanderschrick est guide et sa spécialité c'est l'architecture remarquable de la production viticole de la région de la Moselle. La région viticole au sud du Luxembourg est magnifique. On peut la sillonner en voiture, mais aussi s'y arrêter le temps d'un week-end. Ces dernières années, un certain nombre de vignerons excentriques ont fait de l'architecture moderne la signature de leur vignoble. Des constructions futuristes et ultramodernes se détachent parmi les vignes et accrochent le regard. Mais il y a aussi une philosophie derrière tout cela : les agriculteurs ont mis au point toutes sortes de méthodes de production innovantes et s'efforcent de travailler de la manière la plus écologique possible et les collines pleines de panneaux solaires sont un spectacle en soi. L'objectif est de produire à terme du vin de manière totalement neutre en CO2.

© Visit Luxembourg

Le Domaine Henri Ruppert est, dans son genre, un incontournable. Le bâtiment principal, conçu par l'architecte François Valentiny, forme un contraste saisissant avec l'arrière-plan de vignes vertes à perte de vue. Vous en apprenez davantage sur la viticulture et dégustez les Rieslings et les Pinots gris depuis la terrasse, qui offre une vue fantastique sur la rivière et la vallée de la Moselle. Le domaine se trouve à un jet de pierre du triangle frontalier de Schengen, lieu symbolique de l'Europe. Vous pouvez donc parfaitement combiner votre visite du domaine viticole avec une visite de la ville, pour en apprendre un peu plus sur les fondements de l'Europe.

Ceux qui sont moins férus d'histoire peuvent faire une promenade en bateau sur la Moselle, ou mieux encore, la longer à vélo. La piste cyclable qui la longe offre un très faible dénivelé permet découvrir les trésors de cette région transfrontalière. Pour ceux qui ont un peu de temps et de budget, je recommande de commencer leur visite par le Mondorf Domaine Thermal. Cette station thermale est fréquentée depuis le XIXe siècle par des voyageurs qui souhaitent se ressourcer et trouver la paix. Et le Mondorf offre tout cela avec ses beaux jardins et ses bains thermaux.

Randonnée dans la région de Müllerthal

La région du Müllerthal, à l'est du Luxembourg, est peut-être le coin le plus vert du Grand-Duché. Gilles Wunsch, guide de la région, ne tarit pas d'éloges : "La région s'étend sur quelque 250 kilomètres carrés, ce qui n'est pas beaucoup, mais on y trouve la plus ancienne ville du Luxembourg, Echternach, et de spectaculaires formations rocheuses ainsi que des rivières et des forêts à perte de vue. Ce paysage est aussi le cadre de l'un des plus célèbres et des plus beaux sentiers de randonnée d'Europe : le Müllerthal Trail. L'ensemble du sentier fait 112 kilomètres, mais il existe également des randonnées plus courtes qui sont d'excellentes alternatives pour les randonneurs moins expérimentés ou avec des enfants.

© Visit Luxembourg

L'une de mes préférées est la route B2. Le B signifie Berdorf, le point de départ, d'où la randonnée vous emmène en deux heures environ vers toutes sortes de formations rocheuses et de points de vue spectaculaires. L'un des sites les plus intéressants est le Raiberhiehl ou "repaire des voleurs", une grotte où l'on entre par une entrée étroite et où l'on sort par un escalier raide. Un peu plus loin, se trouve le Werschrummschlëff, un labyrinthe de sept gorges si étroites que la lumière ne peut pratiquement pas s'y infiltrer. Il peut donc s'avérer utile d'emporter une torche lors de votre randonnée. Enfin, vous pourrez faire une pause sur le plateau du Ruetsbech ou sur la Däiwelsinsel, d'où vous pourrez profiter de vues panoramiques sur le paysage vallonné. L'itinéraire circulaire vous ramène à Berdorf par une ancienne route romaine et le long d'une crête étroite.

Quant à la ville historique d'Echternach elle est certes petite, mais elle vaut vraiment une visite. Les Celtes, les Romains : ils sont tous passés par ici et ont laissé leur empreinte. Vous pouvez visiter les vestiges d'une ancienne villa romaine du troisième siècle, mais aussi des restes plus récents des murs de la ville datant du Moyen Âge. La ville offre aussi un logement insolite puisqu'on peut y dormir dans les tours de l'ancienne forteresse d'Echternach. Trois des tours restantes, datant du XIIIe siècle, ont été converties en appartements confortables pour ceux qui souhaitent s'immerger dans une expérience "médiévale", mais avec tout le confort moderne.

Bibi Wintersdorf, journaliste voyage, est née et a grandi dans le sud du Grand-Duché. Elle a passé de nombreuses vacances à Insenborn et ses merveilleux paysages sur le Lac de la Haute-Sûre, dans le nord du Luxembourg. "Mais lorsque des amis de l'autre côté de la frontière viennent nous rendre visite, on ne manque pas d'aller faire un tour dans la capitale et d'aller se promener dans le Müllerthal. Néanmoins, mon lieu préféré reste la ville pittoresque de Clervaux, dans le nord du pays. Nichée entre les collines boisées des Ardennes, la ville se trouve au coeur du parc naturel de l'Our. Là on oublie le tumulte de la vie quotidienne et l'agitation de la grande ville. Le château de Clervaux, qui date du 12e siècle, domine la ville. Du haut du rocher, vous avez non seulement une vue magnifique sur la ville et la vallée, mais aussi une église romane, un grand monastère bénédictin et pas moins de trois musées. L'exposition que je préfère est "The Family of Man", soit des photos rassemblées par le photographe et conservateur luxembourgeois Edward Steichen pour le MoMA en 1955. Cette gigantesque collection se voulait un manifeste pour la paix et l'égalité pendant la guerre froide. En 2003, elle a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous pourrez admirer des images iconiques en noir et blanc réalisées par des photographes tels que Robert Capa et Henri Cartier-Bresson.Après avoir visité l'exposition, il est agréable de se promener dans le centre de la ville, où j'aime faire une halte à la Brasserie Rhino ou au Restaurant du château. Pour ceux qui disposent d'un peu plus de temps à Clervaux, je recommande le sentier Escapardenne Éislek, qui a reçu le label "Leading Trail - Best of Europe Quality" et est une des meilleures randonnées du coin. Elle va de Clervaux à la ville d'Asselborn et fait près de 19 kilomètres. La promenade vous emmène le long de ruisseaux idylliques, vous plonge dans la forêt ardennaise et passe par de vastes prairies. Un véritable bain de nature tant les traces du monde civilisé se font rares. Il est possible de prendre un bus pour retourner à Clervaux et vous détendre dans un hébergement de première classe comme l'hôtel art déco " Le Clervaux " boutique et design.Luc Vanderschrick est guide et sa spécialité c'est l'architecture remarquable de la production viticole de la région de la Moselle. La région viticole au sud du Luxembourg est magnifique. On peut la sillonner en voiture, mais aussi s'y arrêter le temps d'un week-end. Ces dernières années, un certain nombre de vignerons excentriques ont fait de l'architecture moderne la signature de leur vignoble. Des constructions futuristes et ultramodernes se détachent parmi les vignes et accrochent le regard. Mais il y a aussi une philosophie derrière tout cela : les agriculteurs ont mis au point toutes sortes de méthodes de production innovantes et s'efforcent de travailler de la manière la plus écologique possible et les collines pleines de panneaux solaires sont un spectacle en soi. L'objectif est de produire à terme du vin de manière totalement neutre en CO2.Le Domaine Henri Ruppert est, dans son genre, un incontournable. Le bâtiment principal, conçu par l'architecte François Valentiny, forme un contraste saisissant avec l'arrière-plan de vignes vertes à perte de vue. Vous en apprenez davantage sur la viticulture et dégustez les Rieslings et les Pinots gris depuis la terrasse, qui offre une vue fantastique sur la rivière et la vallée de la Moselle. Le domaine se trouve à un jet de pierre du triangle frontalier de Schengen, lieu symbolique de l'Europe. Vous pouvez donc parfaitement combiner votre visite du domaine viticole avec une visite de la ville, pour en apprendre un peu plus sur les fondements de l'Europe.Ceux qui sont moins férus d'histoire peuvent faire une promenade en bateau sur la Moselle, ou mieux encore, la longer à vélo. La piste cyclable qui la longe offre un très faible dénivelé permet découvrir les trésors de cette région transfrontalière. Pour ceux qui ont un peu de temps et de budget, je recommande de commencer leur visite par le Mondorf Domaine Thermal. Cette station thermale est fréquentée depuis le XIXe siècle par des voyageurs qui souhaitent se ressourcer et trouver la paix. Et le Mondorf offre tout cela avec ses beaux jardins et ses bains thermaux.La région du Müllerthal, à l'est du Luxembourg, est peut-être le coin le plus vert du Grand-Duché. Gilles Wunsch, guide de la région, ne tarit pas d'éloges : "La région s'étend sur quelque 250 kilomètres carrés, ce qui n'est pas beaucoup, mais on y trouve la plus ancienne ville du Luxembourg, Echternach, et de spectaculaires formations rocheuses ainsi que des rivières et des forêts à perte de vue. Ce paysage est aussi le cadre de l'un des plus célèbres et des plus beaux sentiers de randonnée d'Europe : le Müllerthal Trail. L'ensemble du sentier fait 112 kilomètres, mais il existe également des randonnées plus courtes qui sont d'excellentes alternatives pour les randonneurs moins expérimentés ou avec des enfants.L'une de mes préférées est la route B2. Le B signifie Berdorf, le point de départ, d'où la randonnée vous emmène en deux heures environ vers toutes sortes de formations rocheuses et de points de vue spectaculaires. L'un des sites les plus intéressants est le Raiberhiehl ou "repaire des voleurs", une grotte où l'on entre par une entrée étroite et où l'on sort par un escalier raide. Un peu plus loin, se trouve le Werschrummschlëff, un labyrinthe de sept gorges si étroites que la lumière ne peut pratiquement pas s'y infiltrer. Il peut donc s'avérer utile d'emporter une torche lors de votre randonnée. Enfin, vous pourrez faire une pause sur le plateau du Ruetsbech ou sur la Däiwelsinsel, d'où vous pourrez profiter de vues panoramiques sur le paysage vallonné. L'itinéraire circulaire vous ramène à Berdorf par une ancienne route romaine et le long d'une crête étroite.Quant à la ville historique d'Echternach elle est certes petite, mais elle vaut vraiment une visite. Les Celtes, les Romains : ils sont tous passés par ici et ont laissé leur empreinte. Vous pouvez visiter les vestiges d'une ancienne villa romaine du troisième siècle, mais aussi des restes plus récents des murs de la ville datant du Moyen Âge. La ville offre aussi un logement insolite puisqu'on peut y dormir dans les tours de l'ancienne forteresse d'Echternach. Trois des tours restantes, datant du XIIIe siècle, ont été converties en appartements confortables pour ceux qui souhaitent s'immerger dans une expérience "médiévale", mais avec tout le confort moderne.