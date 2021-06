Les vacances tant attendues approchent à grands pas. Les jours qui précèdent le départ peuvent être stressants au travail. Voici quelques conseils pour que tout se passe dans la zénitude.

Voilà, elles sont enfin à portée de main, ces vacances qu'on a rêvées et qui ont bien failli nous filer entre les mains à cause de la crise sanitaire qui perdure. Les préparatifs de départ peuvent se révéler stressants. Pour vous aider à gérer les derniers jours de boulot sans stress, le cabinet de recrutement Walters People partage quelques conseils utiles.

Bloquez des créneaux dans votre agenda les jours précédant les vacances, l'agenda professionnel peut parfois être fort chargé, entre les dernières réunions de débrieffing avec les collègues, les entretiens de fin d'année à passer ou à faire passer, les gros dossiers à boucler... En bloquant du temps dans votre agenda, vous pourrez organiser et préparer votre absence dans le calme. Ne planifiez pas de réunion importante pendant ces derniers jours, mais déplacez-les à une date ultérieure, après vos vacances.

Commencez à utiliser votre e-mail d'absence un jour plus tôt En général, on commence à utiliser son out-of-office le premier jour de ses vacances. Si vous commencez à l'utiliser un jour plus tôt, vous verrez que le nombre d'e-mails entrants diminue. Vous aurez alors plus de temps pour achever la to-do-list des tâches les plus importantes à absolument finaliser.

Décidez si vous voulez rester accessible pendant vos vacances L'idéal est de complètement déconnecter pendant cette période de vacances, autant des mails que des appels du boulot. Mais, selon la fonction que vous occupez au sein de l'entreprise, il est parfois impossible de le faire. Dans ce cas, mettez-vous préalablement d'accord avec vos collaborateurs et dites-leur quand, à quelle fréquence et par quel moyen (mail, téléphone?) vous joindre.

