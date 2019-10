Nouvelle terrasse panoramique spectaculaire à New York (vidéo)

À New York, les dernières touches sont apportées au pont d'observation en plein air le plus haut d'occident. Il s'appelle 'The Edge' et a un vertigineux plancher en verre.

© dr

Il se présente comme une excroissance triangulaire qui sort du building sur près de 280 m² et propose une vue à 360°. Il donne aussi le tournis puisque, du 100ème étage, il offre une vue plongeante sur le sol qui se trouve 345 mètres plus bas. Il est plus haut que l'Empire State Building et le Top of the Rock. Seul le One World Observatory est plus haut, mais n'offre, lui, pas une plateforme extérieure.