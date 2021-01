En 2021, notre soif de découvertes devrait être encore un peu plus assouvie, notamment grâce à l'ouverture de nouveaux musées. Du plus grand musée archéologique du monde à une forêt de conte nordique, d'une ancienne centrale électrique à un musée situé au fond de la Méditerranée, voici onze de ces endroits dont l'ouverture est attendue avec impatience par le public.

Bourse de Commerce - Collection Pinaultà Paris

Le bâtiment circulaire de la Bourse de Commerce de Paris fondée en 1889 et situé en face du Forum des Halles, ouvrira ses porters au printemps et s'annonce d'ores et déjà comme un centre prestigieux d'art contemporain pour la capitale. Conçu par l'architecte japonais Tadao Ando, ce nouveau musée abritera la collection d'art du magnat du luxe François Pinault, fondateur du groupe derrière Gucci et Yves Saint Laurent, entre autres, et propriétaire de la maison de ventes aux enchères Christie's.

Musée Subaquatique de Marseille en France

Ce musée sous-marin au large de la cité phocéenne est à mille lieues de ce à quoi vous êtes habitué·e . Au fond de l'eau, 45 oeuvres d'art sont accessibles en plongeant ou en pratiquant le snorkeling. Quinze des sculptures ont été réalisées par le célèbre sculpteur britannique Jason deCaires Taylor, créateur du premier musée sous-marin, le parc de sculptures sous-marines Molinere à Grenade. L'ouverture du musée est prévue en juin, juste à temps pour la Journée mondiale des océans, le 8 juin.

Forum de Humboldt à Berlin

Le Palais royal de Berlin ou Humbold Forum © DR

La plus récente attraction de Berlin est située sur la Spreeinsel (l'Île aux musées) et a récemment ouvert, bien que partiellement, ses portes en numérique. L'ouverture complète aura lieu dans le courant de l'année 2021.

Le musée est situé dans une réplique de l'ancien palais impérial de Berlin. L'architecte italien Franco Stella a conçu une annexe moderne. Le bâtiment de 42 000 mètres carrés accueillera un grand nombre d'expositions d'art, de science et de culture ainsi qu'un millier d'événements par an. Le Forum Humboldt a donc l'ambition d'être plus qu'un simple musée.

Western Australian Boola Bardip Museum à Perth, Australie

Le Western Australian Museum se compose de six musées, dont le WA Museum Boola Bardip est le dernier en date. Boola Bardip a ouvert ses portes en novembre 2020 et est entièrement consacré au passé, au présent et au futur de l'Australie occidentale.

Nashville est avant tout connue pour sa musique country, mais le 18 janvier prochain, la ville disposera d'un musée sur la musique afro-américaine. Gospel, soul, R&B et une cinquantaine d'autres styles musicaux seront présentés dans ce seul musée entièrement consacré à la musique conçue, créée et inspirée par les artistes Afro-Américains.

Musee de l'Habitat à Londres © Reuters

Ce nouveau musée remplace l'ancien musée Geffrye et présente les maisons et la vie quotidienne de 1600 à nos jours au Royaume-Uni. Il prend place dans une rangée de belles maisons du 18e siècle dans le quartier de Shoreditch.

MUNCH Museet à Oslo

Ce nouveau musée situé sur le front de mer d'Oslo abritera la plus grande collection d'oeuvres d'art du plus célèbre peintre norvégien: Edvard Munch. Le Cri sera bien sûr présenté, mais le musée exposera également une collection de 45.000 objets que le peintre a laissés à la ville à sa mort en 1944. Cela en fait l'un des plus grands musées au monde consacré à un seul artiste. Le musée sera ouvert au public au printemps 2021. Si vous ne pouvez pas attendre jusque-là, vous trouverez déjà sur le site plusieurs vidéos sur un thème particulier autour du peintre.

Musée Hans Christian Andersen à Odense, Danemark

À Odense, un musée sera ouvert sur l'écrivain le plus célèbre du Danemark, à savoir Hans Christian Andersen, l'auteur de contes mondialement connus tels que Le vilain petit canard, La princesse au petit pois et La petite sirène. Parce que la forêt joue toujours un rôle si important dans les contes de fées, elle est le thème central du musée, qui s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux adultes.

GES-2 à Moscou, Russie

L'architecte italien Renzo Piano a été engagé pour concevoir ce musée dans la capitale russe. Sa mission: transformer une ancienne centrale électrique construite en 1907 en un centre d'art contemporain. Le complexe de 20 000 mètres carrés accueillera divers espaces d'exposition, un amphithéâtre, un théâtre de verre, une bibliothèque, des salles de réunion, des restaurants et des cafés.

Musée M + à Hong Kong

M+Museum Hong Kong © Getty

Ce musée qui ouvrira ses portes en 2021 - la date n'est pas encore connue - sera semblable à des musées tels que la Tate Modern à Londres et le MoMa à New York et sera consacré à la culture visuelle des XXe et XXIe siècles. Museum M+ possède une collection de quelque 5 000 objets créés par des artistes locaux et du reste du monde. Le bâtiment dans lequel M+ aura sa place a été conçu par Herzog & de Meuron et Farrells.

Le Grand musée égyptien à Gizeh

Grand Musée Egyptien © Reuters

Destiné à devenir le plus grand musée archéologique du monde, le musée de Gizeh devait ouvrir en 2020, mais en raison de la pandémie, l'ouverture a été reportée à 2021. Y sont réunies pas moins de 100 000 pièces archéologiques, dont celles de la collection Toutankhamon qui en constitue l'attraction principale. Le bâtiment a été conçu par les architectes de Heneghan Peng.

