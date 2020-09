Les Affaires étrangères ont lancé vendredi sur leur site internet une nouvelle carte interactive censée clarifier les conditions de voyage à l'étranger en ces temps de crise sanitaire.

"L'objectif est de permettre aux voyageurs de comprendre en quelques clics où ils peuvent aller, dans quelles conditions et quelles seront les contraintes lors du retour", résument les Affaires étrangères. Celles-ci reconnaissent que "le nombre de plus en plus important de changements dans les codes couleurs des différents pays et de leurs régions" rendait la situation "difficilement lisible" pour la population. En cliquant sur la carte, le voyageur pourra désormais rapidement constater si la zone qui le concerne est classée rouge (voyages strictement déconseillés par les autorités belges ou interdits depuis la Belgique par les autorités locales), orange (les autorités belges invitent à une vigilance accrue et un test et une quarantaine sont recommandés au retour), orange clair (les autorités de ce pays imposent un test ou une quarantaine aux voyageurs en provenance de Belgique) ou vert (voyages possibles dans le respect des règles d'hygiène et de distanciation physique). La carte est accessible sur la page d'accueil du site diplomatie.belgium.be.