Une piste cyclable de 240 km longeant ce qui est sans doute parmi les plus belles parties de la côte britannique, traversant des sites remarquables, comme le Mont St. Michael et Land's End, ouvrira en Cornouailles cet automne.

Située à l'extrême sud-ouest du Royaume-Uni, la Cornouaille anglaise est connue pour son magnifique littoral accidenté, ses jolis villages de pêcheurs et ses villes de bord de mer. Grâce à son climat doux, y pousse une végétation subtropicale. En été, elle est une région de villégiature très prisée des Britanniques et des touristes étrangers.

La nouvelle piste cyclable West Kernow Way, dont l'ouverture est prévue en septembre, vous emmène loin des foules et passe par certaines des attractions les moins connues du comté.

L'itinéraire, long de quelque 240 km, commence et se termine à Penzance. Vous pédalez le long du magnifique littoral et passez devant des monuments de l'âge de bronze et des vestiges du passé industriel de la Cornouaille. Cycling UK a tracé l'itinéraire s'étalant sur 4 jours, en sélectionnant des allées cavalières, des chemins de campagne et des routes secondaires tranquilles.

Sophie Gordon, de Cycling UK, déclare : "L'avantage de ne pas emprunter les routes principales sur le West Kernow Way, c'est que vous vous éloignez de la foule et que vous pouvez visiter des joyaux moins connus des Cornouailles sans encombrer les routes fréquentées par les automobiles". Le climat doux fait également de la Cornouaille une destination idéale pour le cyclisme en dehors des mois d'été. C'est d'ailleurs pour cette raison que ce nouvel itinéraire ouvrira en septembre, l'affluence estivale passée.

Parmi les points forts de l'itinéraire figurent le point le plus à l'ouest du continent britannique, Land's End, et la ville la plus au sud, Lizard Point. Vous passerez également devant le St Michael's Mount, un château construit sur une petite île au large de la côte, que l'on peut rejoindre à pied à marée basse, et qui rappelle le Mont Saint-Michel normand. À Botallack, vous pouvez visiter les anciens bâtiments miniers construits dans les falaises abruptes, et qui ont servi de lieu de tournage à la série Poldark.

L'histoire est encore plus riche à Mên-an-Tol, où se dressent trois pierres, vieilles de 3 500 ans, datant donc de l'âge de Bronze, dont la fonction reste encore mystérieuse. Le château de Carn Brea, construit au XIVe siècle, abrite aujourd'hui un restaurant. Dernier point fort, le théâtre en plein air de Minack, situé dans un endroit magnifique surplombant l'océan Atlantique.

Ces dernières années, Cycling UK a lancé un nouvel itinéraire cyclable annuellement.

En 2020, la King Alfred's Way a été ouverte, longue de 350 kilomètres, elle est située dans le sud de l'Angleterre et traverse "10.000 ans d'histoire". Vous passerez notamment devant Stonehenge, le cercle de pierre d'Avebury, le château de Farnham et les cathédrales de Winchester et de Salisbury.

En 2019, le Great North Trail, long de 1.300 kilomètres, qui relie Peak District au cap Wrath de John O'Groats, a été lancé et, en 2018, le North Downs Way qui s'étend sur 240 kilomètres de Farham dans le Surrey à Douvres dans le Kent. Une route dans le Norfolk et une autre dans le Kent sont prévues pour les prochaines années.

