Pas de ski en Bavière à Noël: les stations de cette région du sud-est de l'Allemagne devraient rester fermées pendant les vacances de fin d'année pour éviter la propagation du Covid-19.

"Nous ne pouvons tout simplement pas passer des vacances de ski classiques", a déclaré mardi Markus Söder, dirigeant conservateur de cette région, qui a invité les autres pays européens à faire de même.

La Bavière et ses pistes sont particulièrement prisées durant les fêtes de fin d'années par de nombreux vacanciers allemands et étrangers.

M. Söder a plaidé par ailleurs pour la mise en place d'un accord européen pour éviter une concurrence déloyale pour attirer les skieurs. "Je préférerais avoir un accord commun au niveau européen: pas de remontées mécaniques ouvertes, pas de vacances (de ski) nulle part", a-t-il dit.

Il a notamment tenté de dissuader les Allemands de se rendre en Autriche voisine si elle décidait de garder ses pistes ouvertes, leur rappelant qu'ils se verraient imposer une quarantaine de 10 jours à leur retour. L'Autriche est en effet toujours considérée comme un territoire à risque où le virus circule activement par l'Allemagne. "Il ne s'agit pas de renforcer le tourisme en Autriche", a-t-il ajouté.

L'objectif, a-t-il souligné, est d'éviter "un deuxième Ischgl", du nom de cette station de ski autrichienne prisée qui début 2020 avait fait les gros titres car de nombreux touristes s'y étaient infectés, contribuant ensuite à la propagation du virus partout en Europe.

Comme d'autres pays européens, l'Allemagne est confrontée à une deuxième vague du nouveau coronavirus, avec une moyenne de quelque 13.000 nouvelles infections quotidiennes depuis début novembre, mais a jusqu'ici réussi à éviter la mise en place d'un confinement strict.

M. Söder, partisan de mesures très fermes pour contrer la pandémie, juge qu'il faut en faire davantage pour réduire le nombre d'infections.

Président de la CSU, parti frère bavarois de la formation d'Angela Merkel, il s'exprimait à la veille d'une nouvelle rencontre entre dirigeants régionaux et la chancelière allemande pour décider de l'extension ou non de mesures de restrictions.

M. Söder est ressorti renforcé de la crise au point d'apparaître comme un candidat crédible à la succession de la chancelière l'an prochain.

