L'imaginaire et les contes sont une manière originale de découvrir sa ville, qui ne manquera pas de plaire aux enfants et aux familles. Pour réveiller son imagination et (re)découvrir ce qui nous entoure.

Vous passez vos vacances à Bruxelles - ou en Belgique? Pourquoi pas en profitez pour apprendre à connaître la capitale tout en réveillant votre imaginaire?

Pendant une heure et demie ou deux heures, tous les samedis et dimanches de cet été, les conteurs la Fédération de Conteurs Professionnels invitent petits et grands à les suivre au fil des récits pour dessiner un visage différent à Bruxelles. Durant ces balades, quatre conteurs se relaient pour vous emmenez dans une sorte de voyage immobile: plus précisement à travers son quartier pittoresque des Marolles et de ses lieux insolites (les samedis) et au coeur de la réserve naturelle de Vogelzang à Anderlecht, de sa faune et de sa flore secrète (les dimanches.)

Encore une manière de faire du tourisme autrement et d'explorer tout le potentiel du staycation.

Gratuit Trésors contés de Bruxelles - dans les Marolles Les samedis 18, 25 juillet, 1, 8, 15, 22, 29 août. Rendez-vous à 15h aux Archives de la Ville de Bruxelles (65 rue des Tanneurs à 1000 Bruxelles). Trésors contés de Bruxelles - au Vogelzang Les dimanches 19, 26 juillet, 2, 9, 16, 23 et 30 août. Rendez-vous à 15h (sauf les 2 et 16 août à 11h au lieu de 15h) au Kattekasteel (rue chant des oiseaux 195 à 1070 Anderlecht) Plus d'infos sur la page Facebook de la Fédération

