La neige recouvrait des routes d'Israël, de la Cisjordanie occupée et les lieux saints de Jérusalem jeudi, après une rare tempête dans cette région peu habituée d'être couverte d'un épais manteau blanc.

Après des épisodes de neige à Athènes et Istanbul, tributaires d'une tempête exceptionnelle sur la Méditerranée orientale, Jérusalem a vu mercredi soir à son tour des premiers flocons, poussant des jeunes à se lancer des boules de neige dans la vieille ville de Jérusalem.

Jeudi matin, la neige couvrait toujours le sol de la Ville sainte où la vie était au ralenti. De nombreux axes du nord et du centre d'Israël étaient encore bloqués jeudi ainsi que la circulation à Jérusalem, a annoncé la police israélienne. Des chasse-neige étaient à l'oeuvre pour dégager les routes, a précisé la police.

Selon les services météorologiques, environ 20 cm de neige se sont accumulés à Jérusalem, un mini-évènement pour ses habitants, peu habitués à voir une telle quantité de neige. Alors que les écoles étaient fermées à Jérusalem et dans le nord d'Israël, la température nordique n'a pas empêché les Israéliens de sortir admirer la neige qui recouvrait les voitures, les trottoirs, voire les lieux saints à Jérusalem.

© BELGA

Face au froid, la compagnie nationale d'électricité a annoncé avoir dépassé un record historique de consommation mercredi soir. Dans cette région où des chutes de neige sont rares, le pays n'étant pas équipé pour ces intempéries, les transports publics sont immédiatement arrêtés afin d'éviter des accidents.

Malgré des températures très basses, le service de météo israélien annonçait jeudi la fin de cet épisode enneigé durant la journée. En Cisjordanie occupée, aussi couverte de neige par endroit jeudi, l'Autorité palestinienne avait annoncé la fermeture anticipée des écoles et de certains services afin de minimiser la circulation et le risque d'accidents dans une région du monde où les automobiles ne sont pas munis de crampons pour affronter l'hiver.

© BELGA

Après des épisodes de neige à Athènes et Istanbul, tributaires d'une tempête exceptionnelle sur la Méditerranée orientale, Jérusalem a vu mercredi soir à son tour des premiers flocons, poussant des jeunes à se lancer des boules de neige dans la vieille ville de Jérusalem. Jeudi matin, la neige couvrait toujours le sol de la Ville sainte où la vie était au ralenti. De nombreux axes du nord et du centre d'Israël étaient encore bloqués jeudi ainsi que la circulation à Jérusalem, a annoncé la police israélienne. Des chasse-neige étaient à l'oeuvre pour dégager les routes, a précisé la police. Selon les services météorologiques, environ 20 cm de neige se sont accumulés à Jérusalem, un mini-évènement pour ses habitants, peu habitués à voir une telle quantité de neige. Alors que les écoles étaient fermées à Jérusalem et dans le nord d'Israël, la température nordique n'a pas empêché les Israéliens de sortir admirer la neige qui recouvrait les voitures, les trottoirs, voire les lieux saints à Jérusalem. Face au froid, la compagnie nationale d'électricité a annoncé avoir dépassé un record historique de consommation mercredi soir. Dans cette région où des chutes de neige sont rares, le pays n'étant pas équipé pour ces intempéries, les transports publics sont immédiatement arrêtés afin d'éviter des accidents. Malgré des températures très basses, le service de météo israélien annonçait jeudi la fin de cet épisode enneigé durant la journée. En Cisjordanie occupée, aussi couverte de neige par endroit jeudi, l'Autorité palestinienne avait annoncé la fermeture anticipée des écoles et de certains services afin de minimiser la circulation et le risque d'accidents dans une région du monde où les automobiles ne sont pas munis de crampons pour affronter l'hiver.