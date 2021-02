Un nouveau circuit à vélo parsemé de casques VR innovants, une exposition à la pointe de la technologie dans le Parc naturel du Zwin...Tant d'initiatives qui font revivre le canal du Zwin et ses ports médiévaux.

Brefs rappels historiques

Bruges, Damme, Monnikerede, Hoeke, Sint-Anna-ter Muiden et Sluis étaient autrefois les principaux ports d'Europe. Malheureusement, ces derniers ont disparu lorsque le canal du Zwin s'est ensablé. En effet, à l'intersection des routes terrestres et maritimes, Bruges était la grande métropole européenne de la fin du Moyen Âge. Le rayonnement de Bruges au Moyen-Âge est entièrement lié à ses ports extérieurs, situés le long du canal du Zwin. Ce réseau portuaire constituait une porte d'entrée sur le monde.

Du rêve à la réalité... virtuelle

Vous rêviez de découvrir cette vie portuaire éteinte ? C'est désormais possible.

C'est l'histoire de l'interaction entre l'homme et la mer ainsi que la montée et le déclin d'une série de ports qui ont fait de Bruges une métropole médiévale

Après des années de recherches archéologiques interdisciplinaires menées par l'Université de Gand, ces anciens ports resurgissent pour la toute première à travers le projet "les ports disparus du Zwin".

En tant que visiteur, vous aurez la chance d'effectuer un voyage dans le temps remontant jusqu'au Moyen Âge, sur un territoire allant de Bruges jusqu'au Parc naturel du Zwin.

"'Les ports disparus du Zwin', c'est l'histoire de l'interaction entre l'homme et la mer ainsi que la montée et le déclin d'une série de ports qui ont fait de Bruges une métropole médiévale. Les images en réalité virtuelle sont correctes jusque dans les moindres détails historiques. À cet effet, l'agence parisienne Timescope, un acteur mondial dans le domaine de la réalitévirtuelle et augmentée, a collaboré avec l'Universitéde Gand et divers comités scientifiques", ajoute le Prof. dr. Wim De Clercq de l'UGent.

Espace immersif © Westtoer

Comme un oiseau

Par le biais de la réalité virtuelle (VR) et de la réalité augmentée (AR), l'exposition du Parc naturel du Zwin plonge les visiteurs dans les ports d'antan. Une maquette centrale dévoile l'évolution du canal et des ports via une projection AR. Tout est représenté, même la vie quotidienne de l'époque. Durant cette immersion, les visiteurs sont emmenés en bateau de la mer du Nord à Bruges, en passant par le canal du Zwin le long du Sluis.

En prime, grâce aux casques VR du centre d'observation du Parc naturel du Zwin, vous pourrez voler comme un oiseau et découvrir l'évolution du paysage de ce site naturel européen de premier plan.

Et ce n'est pas tout ! Ce ne seront pas les seuls casques que vous rencontrerez. Le long du nouveau circuit vélo, vous pourrez observer le canal et les ports du Zwin de l'époque en direct du paysage actuel, au travers de quatre casques VR disponibles gratuitement.

Sabien Lahaye-Battheu, députée et présidente de Westtoer : "Cet itinéraire balisé est unique en Flandre et aux Pays-Bas, grâce à sa connexion avec la réalité virtuelle. Grâce à ces casques, les cyclistes auront une vue à 360°du paysage médiéval du Zwin et des ports envolés de Sluis, Monnikerede, Damme et Bruges."

Infos pratiques Le circuit balisé sera en place àpartir du 3 juillet 2021 jusqu'en 2023. Enfourchez votre vélo et débutez la promenade à Bruges, Damme, Sluis ou encore au Parc naturel du Zwin. L'itinéraire est de 60 km, mais il peut être divisé en boucles plus courtes. Une carte cycliste gratuite vous donnera plus d'informations. L'exposition "Les ports disparus du Zwin"se déroule du 3 juillet 2021 au 7 novembre 2021. Un billet pour le Parc naturel du Zwin vous y donne accès. Des offres sont disponibles pour les groupes, les entreprises, les associations et les écoles.

Brefs rappels historiques Bruges, Damme, Monnikerede, Hoeke, Sint-Anna-ter Muiden et Sluis étaient autrefois les principaux ports d'Europe. Malheureusement, ces derniers ont disparu lorsque le canal du Zwin s'est ensablé. En effet, à l'intersection des routes terrestres et maritimes, Bruges était la grande métropole européenne de la fin du Moyen Âge. Le rayonnement de Bruges au Moyen-Âge est entièrement lié à ses ports extérieurs, situés le long du canal du Zwin. Ce réseau portuaire constituait une porte d'entrée sur le monde.Vous rêviez de découvrir cette vie portuaire éteinte ? C'est désormais possible. Après des années de recherches archéologiques interdisciplinaires menées par l'Université de Gand, ces anciens ports resurgissent pour la toute première à travers le projet "les ports disparus du Zwin". En tant que visiteur, vous aurez la chance d'effectuer un voyage dans le temps remontant jusqu'au Moyen Âge, sur un territoire allant de Bruges jusqu'au Parc naturel du Zwin. "'Les ports disparus du Zwin', c'est l'histoire de l'interaction entre l'homme et la mer ainsi que la montée et le déclin d'une série de ports qui ont fait de Bruges une métropole médiévale. Les images en réalité virtuelle sont correctes jusque dans les moindres détails historiques. À cet effet, l'agence parisienne Timescope, un acteur mondial dans le domaine de la réalitévirtuelle et augmentée, a collaboré avec l'Universitéde Gand et divers comités scientifiques", ajoute le Prof. dr. Wim De Clercq de l'UGent. Par le biais de la réalité virtuelle (VR) et de la réalité augmentée (AR), l'exposition du Parc naturel du Zwin plonge les visiteurs dans les ports d'antan. Une maquette centrale dévoile l'évolution du canal et des ports via une projection AR. Tout est représenté, même la vie quotidienne de l'époque. Durant cette immersion, les visiteurs sont emmenés en bateau de la mer du Nord à Bruges, en passant par le canal du Zwin le long du Sluis.En prime, grâce aux casques VR du centre d'observation du Parc naturel du Zwin, vous pourrez voler comme un oiseau et découvrir l'évolution du paysage de ce site naturel européen de premier plan. Et ce n'est pas tout ! Ce ne seront pas les seuls casques que vous rencontrerez. Le long du nouveau circuit vélo, vous pourrez observer le canal et les ports du Zwin de l'époque en direct du paysage actuel, au travers de quatre casques VR disponibles gratuitement. Sabien Lahaye-Battheu, députée et présidente de Westtoer : "Cet itinéraire balisé est unique en Flandre et aux Pays-Bas, grâce à sa connexion avec la réalité virtuelle. Grâce à ces casques, les cyclistes auront une vue à 360°du paysage médiéval du Zwin et des ports envolés de Sluis, Monnikerede, Damme et Bruges."