Les gouvernements européens ont décidé d'ouvrir les frontières de l'UE dès le 1er juillet aux voyageurs d'une quinzaine de pays tiers dont la situation épidémiologique est jugée satisfaisante. Les Etats-Unis sont exclus de cette liste.

Les pays de l'UE doivent voter à la majorité qualifiée sur cette liste, élaborée par les ambassadeurs vendredi soir, a-t-on appris lundi de sources diplomatiques.

Dans la liste des visiteurs admis dans l'UE et l'espace Schengen figurent :

l'Algérie, l'Australie, le Canada, la Géorgie, le Japon, le Monténégro, le Maroc, la Nouvelle-Zélande, le Rwanda, la Serbie, la Corée du Sud, la Thaïlande, la Tunisie et, l'Uruguay. La Chine en fait aussi partie sous condition de réciprocité, c'est-à-dire si elle accueille sur son sol les voyageurs venant de l'UE.

Sont en revanche exclus de cette liste, qui a vocation à être actualisée toutes les deux semaines, les Etats-Unis, pays le plus touché au monde par la pandémie de Covid-19 avec 125.709 morts et 2,53 millions de cas répertoriés. N'y figurent pas non plus le Brésil, la Russie, l'Inde, la Turquie et Israël notamment.

L'élaboration de cette liste a été une entreprise délicate, en raison de ses implications, notamment économiques. La liste sera actualisée toutes les deux semaines.

