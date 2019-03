Ryanair lance sept nouvelles lignes depuis la Belgique

Au total, l'entreprise irlandaise propose 86 lignes en Belgique, dont 67 depuis Charleroi. Ce qui représente 8,8 millions de clients transportés par an et plus de 6.600 emplois dans les aéroports belges, soutient-elle.

Deux nouvelles destinations seront desservies depuis la ville hennuyère: Béziers (France) et Tel Aviv. A Brussels Airport, les cinq nouvelles lignes sont Catane (Italie), Essaouira (Maroc), Cracovie (Pologne), Pise (Italie) et Séville.

Lors de la saison d'hiver qui est sur le point de s'achever, fin mars, Ryanair a assuré 81 routes au départ de la Belgique. Il y a un an, la compagnie avait alors estimé à 8,3 millions le nombre de passagers qu'elle transporterait sur base annuelle sur ces différentes lignes.

La deuxième compagnie la plus importante à opérer en Belgique après Brussels Airlines affirmait employer environ 6.200 personnes en Belgique.

Belga