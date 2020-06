Vous êtes fan de séjours façon scouts mais vous n'avez pas encore investi dans une tente ? Pas de problème. Suivez le guide !

Cet été, l'agence du gouvernement flamand, Natuur en Bos - qui travaille à la conservation, à la protection et au développement de la nature -, et Natuurinvest, prestataire de services qui gère les ressources issues de l'environnement, monteront plusieurs tentes, en Flandre et dans le nord de la Wallonie, destinées aux particuliers. Chaque zone disposera de 8 à 15 abris, de deux toilettes écologiques et d'une douche de camping. Vous devez cependant fournir vous-même le reste du matériel... ou l'emprunter à vos nouveaux voisins, évidemment. buitengewoonkamperen.be A la belle saison, le jardin du DAFT Hotel, à Malmedy, abritera six hébergements de glamping pour les campeurs qui veulent, malgré tout, bénéficier d'un certain confort. En plus de profiter d'un bon petit-déjeuner et d'un espace barbecue avec vue sur la vallée, vous dormirez dans un vrai lit - il y en a quatre par tipi. Et pour quelques euros de plus, on peut aussi accéder au Jacuzzi extérieur privé. dafthotel.be