Pour des raisons environnementales, la mode est au slow tourisme et donc au tourisme de proximité, ce qui tombe plutôt bien dans un contexte où le coronavirus oblige à repenser ses déplacements et autres citytrips à l'étranger. C'est donc le moment tout trouvé pour partir à la (re)découverte de la richesse de notre terroir, et notamment celui des Ardennes, régions qui ne manque pas d'attraits.

Se déployant sur 20.000 km2 et sur trois pays (la Belgique, la France et le Luxembourg), les Ardennes offrent un éventail et une diversité d'activités qui en font une destination idéale, notamment au printemps, période où la faune et la flore renaissent.

Pour assouvir vos envies de nature et d'expériences, voici une dizaine de pistes à explorer, pour en prendre plein les yeux et les poumons et vous créer des souvenirs forts.

Prenez un bain de forêt

Elle est de plus en plus évoquée: la sylvothérapie, ou thérapie par les arbres, tend à rétablir les liens primitifs qu'il peut exister entre l'être humain et la nature, par l'action que peut exercer un arbre sur lui. Alors avec ses dix parcs naturels, les Ardennes apparaissent comme le site idéal pour s'y adonner.

. © DR

Pour être guider dans cette exploration, Eco Spohia se propose de vous prendre par la main et vous mettre dans le bain.

La découverte du bain de forêt dure 3h. Comptez 20 euros / personne. www.ecoguide-sylvotherapie.com/

Descendez la Meuse en péniche

Le lac de Haute Sûre © DR

Quoi de plus délassant que de ce laisser glisser sur l'eau, avec pour seule activité de contempler les paysages qui défilent ? Si l'idée de vous laisser voguer vous séduit, rendez-vous sur le site d'Ardennes Nautisme qui offre la possibilité de réaliser ce souhait à bord d'une péniche.

Ceux pour qui naviguer est la meilleure manière de profiter de la nature peuvent aussi se laisser glisser dans le silence sur le lac de la Haute-Sûre à bord d'un bateau solaire, qui serpente à travers la forêt.

Longez la Meuse à vélo

. © DR

Si vous êtes plutôt su genre actif, la Meuse peut aussi se découvrir à vélo. Cela vous donnera l'occasion de découvrir les nombreux châteaux qui la surplombent : la citadelle de Dinant, avec le dôme en oignon si caractéristique de son église; le château qui surplombe Namur, les forts de Huy et de Liège. Passé Visé, vous pourrez soit poursuivre sur la rive est, soit prendre la rive ouest et partir à la découverte du Limbourg belge. Le vélo possède en outre l'énorme avantage de permettre de s'arrêter à la moindre occasion. Et elles ne manquent pas.

eurovelo.com

Profitez des points d'eau

Pour prendre l'air, y tremper les pieds ou vous baigner entièrement, les Ardennes recèlent de nombreux points d'eau douce, lacs, rivières, et même des cascades, comme celle de du vallon de Ninglinspo, lieu enchanteur - d'où on ne serait même pas surpris de voir surgir trolls et farfadet - souvent présenté comme un petit joyau de Belgique. www.ovatourisme.be

Le vallon de Ninglinspo © Cedness/Flickr

Situé du côté de Remouchamps, après une marche de deux kilomètres et demi, on accèdeà ses piscines naturelles et cascades toutes à fait bucoliques, et disposant d'une profondeur suffisante pour nager.

Fouler la terre ardennaise nus pieds

. © DR

A Gouvy, une ferme invite les plus curieux à rentrer littéralement en contact, de manière charnelle, avec cette terre. Et ce en se déchaussant et explorant les environs pieds nus. Pour une découverte sauvage. www.sentierpiedsnus.be

Nos amis les bêtes

Une autre manière de renouer avec la nature est de s'occuper d'elle, et notamment, de sa faune. Au parc de l'Argonne, le visiteur peut revêtir les habits d'un soigneur pour une journée pour vivre une expérience inoubliable. "Nourrir des chauves-souris, caresser un raton laveur, porter un rapace sur la main" devient alors possible.

. © Parc de L'Argonne

www.parc-argonne-decouverte.fr

