Le large éventail de magasins proposés à Anvers nécessite un bon guide. Voici un récapitulatif des nouvelles marques locales, des meilleures adresses durables, des plus belles boutiques vintage pour une journée shopping hors des sentiers battus.

L'année dernière (malgré tous les défis liés à la pandémie), un certain nombre de belles boutiques 100% belges ont ouvert leurs portes dans le centre-ville d'Anvers. Qu'il s'agisse de mode au magasin La Collection, de streetwear haut de gamme dans les nouveaux locaux d'Arte Antwerp ou de costumes pour femmes chez Pursuit Femmes (voir plus bas).

La marque anversoise de vêtements pour hommes Castart s'est associée à la marque soeur Our Sister pour ouvrir un nouveau magasin. Les marques belges de jeans Eat Dust et Girls of Dust ont également ouvert leur première boutique ensemble à Anvers, comprenant un bar à café et des plantes. Chez Façon Jacmin - la marque de mode des jumelles Alexandra et Ségolène Jacmin - vous achetez des modèles de denim avec une touche japonaise.

La Collection © DR

Non seulement la mode locale est très appréciée à Anvers, mais le shopping durable gagne du terrain dans la ville bordée par l'Escaut. Edo met le design et la mode durables à l'honneur. Il est également possible de faire du shopping éthiquement responsable, de la céramique à la mode, au Recollection. Le concept store Host de Berchem propose non seulement de la mode, de la déco et des cosmétiques équitables, mais aussi du bon café et d'autres friandises. Chez Supergoods, vous pouvez également acheter des articles de mode, des accessoires, des cadeaux et des produits de beauté durables.

Kiez © DR

Au Nieuw Zuid d'Anvers, Circuit est en fait un centre commercial rempli d'entrepreneurs durables - du Kringwinkel, aux glaces en passant par l'atelier de couture Kunnig. Et même pour les sous-vêtements, les Anversois ont leur propre adresse : Kiez ne propose que de la lingerie éthique et écologique.

Naturellement, les acheteurs d'articles d'occasion et les chasseurs d'objets anciens passeront également un bon moment à 't Stad. Ces trois adresses moins connues regorgent de trouvailles potentielles... Dressing Circles fait du vintage. Le magasin One Hit Wonder, situé sous le toit du concept-store durable BorgerHub, regorge de trésors vintage uniques en leur genre. Scruples propose des vêtements de marque de seconde main, des créateurs connus aux marques plus récentes.

Chez Riot, vous payez vos vêtements au kilo, mais ils recherchent toujours la qualité, les tendances et les articles plus inhabituels. Le paradis du vintage haut de gamme s'appelle Labellov à Anvers. Idéal pour les sacs à main Chanel, Louis Vuitton, Delvaux, Hermès et Gucci ou d'autres articles de luxe comme les bijoux, les foulards et les ceintures.

© DR

La ville de la mode offre plus que de simples boutiques de vêtements.

Les accros de la beauté trouveront leur bonheur dans les délicieux parfums de Le Labo ou dans la belle boutique du label australien de soins de la peau Aesop. Vous préférez un nouveau sac ? Les sacs pratiques de Kaai sont multifonctionnels et beaux. Lies Mertens a également choisi Anvers pour ses sacs à main durables en cuir tanné de façon bio.

12 Nouvelles adresses

Manger - Les légumes à la mode

Le restaurant de légumes Graanmarkt 13 a pris le relais du café du MoMu, récemment rouvert. En plus d'un buffet sain (local et de saison avec un accent sur - oui - les légumes), le MoMu Café by Graanmarkt 13 présente également son nouveau concept de plats à emporter "123". Vous avez le choix entre trois catégories : 1 correspond aux légumes, 2 aux protéines et 3 aux glucides. Vous pouvez donc composer votre propre repas, en fonction de votre régime ou de votre humeur.

Rue Nationale 28, momu.be

Mode - Marque de luxe

En 2012, Artur et Florence, âgés d'une vingtaine d'années, ont ouvert le magasin multimarques Damoy. Ils ont pris de l'âge et des idées, notamment en développant leur propre collection. La Collection propose un luxe moderne, produit de manière responsable et experte. Le genre de vêtements qu'on trouve chez Matches Fashion ou Net-A-Porter. La marque s'est tellement développée qu'après dix ans, ils ont dit adieu à Damoy et l'ont rebaptisée La Collection Store. Les étagères de leurs magasins sont désormais exclusivement réservées à leurs propres créations.

46 Steenhouwersvest, lacollection.be

Manger - Saveurs du Japon

Qui est-ce ? La chef Aiko Linssen, passionnée de cuisine depuis l'âge de sept ans, sert des plats innovants avec une subtile touche japonaise - une référence à ses racines.

The Finch © DR

Quoi : Après des années d'exercice dans les cuisines des autres, elle a enfin son propre restaurant-annexe-café-et-traiteur. Pour un verre, un déjeuner, un apéritif ou un dîner complet avec des plats à partager.

Où est-il situé ? Dans le bâtiment d'angle d'un ancien pub.

Pourquoi ? Pour le chou-fleur rôti avec sriracha et katsu, le labneh avec miso et aubergine ou le ceviche avec yuzu. Ou peut-être les gyozas ? Heureusement, l'idée est de partager, pour que vous puissiez goûter à tout.

Vinkenstraat 1, thefinch.be

Design - Piet Moodshop

Piet Moodshop © DR

Le Piet Moodshop de Gand est désormais aussi à Anvers avec un concept store de 650 mètres carrés. Le majestueux bâtiment situé sur le non moins monumental Graanmarkt déborde d'articles de décoration intérieure, de papeterie, de meubles et d'un restaurant. Vous avez fini de manger ? Vous pouvez emporter chez vous votre chaise, votre serviette ou la lampe au-dessus de la table.

Graanmarkt 2, pietmoodshop.be

Mode - Plus de streetwear

Le label streetwear premium Arte Antwerp a célébré le cinquième anniversaire de sa base anversoise avec... un déménagement . Ils n'ont pas abandonné la Kammenstraat, mais ont opté pour un bâtiment plus spacieux à quelques numéros de là. L'intérieur fait un clin d'oeil au modernisme, avec comme accroche le comptoir en aluminium et le mur en bois incurvé à l'arrière.

Kammenstraat 45, arte-antwerp.com

Concept store - Tout ce qui touche à l'art de vivre

The Guest rassemble sous un même toit des marques et des initiatives dans tous les domaines du lifestyle. On y trouve pas seulement des marques de mode, de beauté, d'alimentation et de design, mais aussi des artistes, des personal trainers et des coachs.

© DR

Il s'agit de 1200 mètres carrés et de trois étages de shopping amusant avec une offre d'activités telles que des ateliers, des expositions, un podcast et même un mini terrain de paddle.

Huidevettersstraat 39, theguest.store

Mode - Costume sur mesure

Angélique Van Gils n'est pas seulement celle qui fut à l'origine de Café Costume, elle a aussi deux filles, Jill et Joy. Ensemble, elles ont lancé leur propre marque de costumes sur mesure au début de l'année dernière, mais une marque pour les femmes, Pursuit Femmes.

© DR

Après le pop-up, vous pouvez maintenant visiter le nouvel atelier pour un costume sur mesure. On vous guidera à travers toutes les options - modèle, tissu, couleur, type de boutons... - pour la combinaison parfaite.

Sint Michielstraat 21, pursuit-femmes.com

Manger - Regard curieux

Qui ? Le spécialiste du vin Wim Schuer et Carla Pantens, avec comme hôte Raul Pena - ancien maître du restaurant Galicia.

Quoi : Bar à vin, sherry et tapas avec l'épicerie fine Casa Conservas, inspiré du bar à tapas portugais Maria do Mar. Bon pour une tapa avec du sherry jusqu'à un somptueux menu de dégustation.

Pourquoi ? Les conserves de poisson proviennent de producteurs artisanaux espagnols et portugais, la bifana du boucher portugais Aniska sur Sint-Jansplein. Ils ont même pensé à des pastéis de nata chauds.

© DR

Varkensmarkt 1, casaconservas.be

Pop-up - Portez le pantalon

Le fabricant néerlandais de pantalons Mr Marvis vend ses articles colorés (fabriqués au Portugal à partir de coton biologique) selon le concept "get inspired & get fitted". Dans la première partie du pop-up, les pantalons sont exposés comme des oeuvres d'art pour vous inspirer. Dans la deuxième partie, l'accent est mis sur la taille et la couleur. Vous avez trouvé votre modèle préféré ? Un iPad vous indique dans quelles couleurs il est disponible.

Schuttershofstraat 41, mrmarvis.com

Mode - Magasin pour hommes

La marque anversoise de vêtements pour hommes Castart, très colorée, a eu une petite soeur au printemps dernier. Avec Our Sister, ils ont récemment emménagé dans un nouveau bâtiment. Dans leur magasin phare, ils invitent également des marques de vêtements et de style de vie similaires, telles que YMC, Carne Bollente, Dusen Dusen... Grâce à l'intérieur modulaire, le magasin peut avoir un aspect légèrement différent demain. Il y a toujours quelque chose à découvrir.

Lombardenvest 62, castartclothing.com

Manger- Glou glou décontracté

Le Bar à vin Glou Glou est la jeune soeur informelle du Bistrot Miró de Borgerhout.

© DR

Vous pouvez manger sur place - l'idéal si vous aimez vous attarder - ou simplement prendre une bouchée avec votre verre. L'accent est mis sur les vins naturels à prix doux afin de pouvoir partager leur passion pour le vin et la bonne nourriture aussi largement que possible.

Moorkensplein 27, glouglou-borgerhout.be

L'année dernière (malgré tous les défis liés à la pandémie), un certain nombre de belles boutiques 100% belges ont ouvert leurs portes dans le centre-ville d'Anvers. Qu'il s'agisse de mode au magasin La Collection, de streetwear haut de gamme dans les nouveaux locaux d'Arte Antwerp ou de costumes pour femmes chez Pursuit Femmes (voir plus bas).La marque anversoise de vêtements pour hommes Castart s'est associée à la marque soeur Our Sister pour ouvrir un nouveau magasin. Les marques belges de jeans Eat Dust et Girls of Dust ont également ouvert leur première boutique ensemble à Anvers, comprenant un bar à café et des plantes. Chez Façon Jacmin - la marque de mode des jumelles Alexandra et Ségolène Jacmin - vous achetez des modèles de denim avec une touche japonaise.Non seulement la mode locale est très appréciée à Anvers, mais le shopping durable gagne du terrain dans la ville bordée par l'Escaut. Edo met le design et la mode durables à l'honneur. Il est également possible de faire du shopping éthiquement responsable, de la céramique à la mode, au Recollection. Le concept store Host de Berchem propose non seulement de la mode, de la déco et des cosmétiques équitables, mais aussi du bon café et d'autres friandises. Chez Supergoods, vous pouvez également acheter des articles de mode, des accessoires, des cadeaux et des produits de beauté durables.Au Nieuw Zuid d'Anvers, Circuit est en fait un centre commercial rempli d'entrepreneurs durables - du Kringwinkel, aux glaces en passant par l'atelier de couture Kunnig. Et même pour les sous-vêtements, les Anversois ont leur propre adresse : Kiez ne propose que de la lingerie éthique et écologique.Naturellement, les acheteurs d'articles d'occasion et les chasseurs d'objets anciens passeront également un bon moment à 't Stad. Ces trois adresses moins connues regorgent de trouvailles potentielles... Dressing Circles fait du vintage. Le magasin One Hit Wonder, situé sous le toit du concept-store durable BorgerHub, regorge de trésors vintage uniques en leur genre. Scruples propose des vêtements de marque de seconde main, des créateurs connus aux marques plus récentes. Chez Riot, vous payez vos vêtements au kilo, mais ils recherchent toujours la qualité, les tendances et les articles plus inhabituels. Le paradis du vintage haut de gamme s'appelle Labellov à Anvers. Idéal pour les sacs à main Chanel, Louis Vuitton, Delvaux, Hermès et Gucci ou d'autres articles de luxe comme les bijoux, les foulards et les ceintures.La ville de la mode offre plus que de simples boutiques de vêtements.Les accros de la beauté trouveront leur bonheur dans les délicieux parfums de Le Labo ou dans la belle boutique du label australien de soins de la peau Aesop. Vous préférez un nouveau sac ? Les sacs pratiques de Kaai sont multifonctionnels et beaux. Lies Mertens a également choisi Anvers pour ses sacs à main durables en cuir tanné de façon bio.Le restaurant de légumes Graanmarkt 13 a pris le relais du café du MoMu, récemment rouvert. En plus d'un buffet sain (local et de saison avec un accent sur - oui - les légumes), le MoMu Café by Graanmarkt 13 présente également son nouveau concept de plats à emporter "123". Vous avez le choix entre trois catégories : 1 correspond aux légumes, 2 aux protéines et 3 aux glucides. Vous pouvez donc composer votre propre repas, en fonction de votre régime ou de votre humeur.Rue Nationale 28, momu.beEn 2012, Artur et Florence, âgés d'une vingtaine d'années, ont ouvert le magasin multimarques Damoy. Ils ont pris de l'âge et des idées, notamment en développant leur propre collection. La Collection propose un luxe moderne, produit de manière responsable et experte. Le genre de vêtements qu'on trouve chez Matches Fashion ou Net-A-Porter. La marque s'est tellement développée qu'après dix ans, ils ont dit adieu à Damoy et l'ont rebaptisée La Collection Store. Les étagères de leurs magasins sont désormais exclusivement réservées à leurs propres créations.46 Steenhouwersvest, lacollection.beQui est-ce ? La chef Aiko Linssen, passionnée de cuisine depuis l'âge de sept ans, sert des plats innovants avec une subtile touche japonaise - une référence à ses racines.Quoi : Après des années d'exercice dans les cuisines des autres, elle a enfin son propre restaurant-annexe-café-et-traiteur. Pour un verre, un déjeuner, un apéritif ou un dîner complet avec des plats à partager.Où est-il situé ? Dans le bâtiment d'angle d'un ancien pub.Pourquoi ? Pour le chou-fleur rôti avec sriracha et katsu, le labneh avec miso et aubergine ou le ceviche avec yuzu. Ou peut-être les gyozas ? Heureusement, l'idée est de partager, pour que vous puissiez goûter à tout.Vinkenstraat 1, thefinch.beLe Piet Moodshop de Gand est désormais aussi à Anvers avec un concept store de 650 mètres carrés. Le majestueux bâtiment situé sur le non moins monumental Graanmarkt déborde d'articles de décoration intérieure, de papeterie, de meubles et d'un restaurant. Vous avez fini de manger ? Vous pouvez emporter chez vous votre chaise, votre serviette ou la lampe au-dessus de la table.Graanmarkt 2, pietmoodshop.beLe label streetwear premium Arte Antwerp a célébré le cinquième anniversaire de sa base anversoise avec... un déménagement . Ils n'ont pas abandonné la Kammenstraat, mais ont opté pour un bâtiment plus spacieux à quelques numéros de là. L'intérieur fait un clin d'oeil au modernisme, avec comme accroche le comptoir en aluminium et le mur en bois incurvé à l'arrière.Kammenstraat 45, arte-antwerp.comThe Guest rassemble sous un même toit des marques et des initiatives dans tous les domaines du lifestyle. On y trouve pas seulement des marques de mode, de beauté, d'alimentation et de design, mais aussi des artistes, des personal trainers et des coachs. Il s'agit de 1200 mètres carrés et de trois étages de shopping amusant avec une offre d'activités telles que des ateliers, des expositions, un podcast et même un mini terrain de paddle.Huidevettersstraat 39, theguest.storeAngélique Van Gils n'est pas seulement celle qui fut à l'origine de Café Costume, elle a aussi deux filles, Jill et Joy. Ensemble, elles ont lancé leur propre marque de costumes sur mesure au début de l'année dernière, mais une marque pour les femmes, Pursuit Femmes. Après le pop-up, vous pouvez maintenant visiter le nouvel atelier pour un costume sur mesure. On vous guidera à travers toutes les options - modèle, tissu, couleur, type de boutons... - pour la combinaison parfaite.Sint Michielstraat 21, pursuit-femmes.comQui ? Le spécialiste du vin Wim Schuer et Carla Pantens, avec comme hôte Raul Pena - ancien maître du restaurant Galicia.Quoi : Bar à vin, sherry et tapas avec l'épicerie fine Casa Conservas, inspiré du bar à tapas portugais Maria do Mar. Bon pour une tapa avec du sherry jusqu'à un somptueux menu de dégustation.Pourquoi ? Les conserves de poisson proviennent de producteurs artisanaux espagnols et portugais, la bifana du boucher portugais Aniska sur Sint-Jansplein. Ils ont même pensé à des pastéis de nata chauds.Varkensmarkt 1, casaconservas.beLe fabricant néerlandais de pantalons Mr Marvis vend ses articles colorés (fabriqués au Portugal à partir de coton biologique) selon le concept "get inspired & get fitted". Dans la première partie du pop-up, les pantalons sont exposés comme des oeuvres d'art pour vous inspirer. Dans la deuxième partie, l'accent est mis sur la taille et la couleur. Vous avez trouvé votre modèle préféré ? Un iPad vous indique dans quelles couleurs il est disponible.Schuttershofstraat 41, mrmarvis.comLa marque anversoise de vêtements pour hommes Castart, très colorée, a eu une petite soeur au printemps dernier. Avec Our Sister, ils ont récemment emménagé dans un nouveau bâtiment. Dans leur magasin phare, ils invitent également des marques de vêtements et de style de vie similaires, telles que YMC, Carne Bollente, Dusen Dusen... Grâce à l'intérieur modulaire, le magasin peut avoir un aspect légèrement différent demain. Il y a toujours quelque chose à découvrir.Lombardenvest 62, castartclothing.comLe Bar à vin Glou Glou est la jeune soeur informelle du Bistrot Miró de Borgerhout. Vous pouvez manger sur place - l'idéal si vous aimez vous attarder - ou simplement prendre une bouchée avec votre verre. L'accent est mis sur les vins naturels à prix doux afin de pouvoir partager leur passion pour le vin et la bonne nourriture aussi largement que possible.Moorkensplein 27, glouglou-borgerhout.be