On dit le slow travel à la mode, mais il reste parfois contraignant à organiser. Cette nouvelle plateforme le fait pour vous. Avec pour credo que ce qui compte finalement est moins la destination que l'expérience-même du voyage.

Prêt·e à sauter le pas et à succomber aux charmes du slow travel? À ses bienfaits écologiques mais aussi psychologiques de déconnexion, de lenteur et de sobriété. Mais la planificiation n'est pas votre fort? Alors la plateforme belge de slow travel baptisée Slowby est faite pour vous.

Ici les voyages se font sur plusieurs jours, à vélo et/ou en train, et vous dormez dans le jardin de particuliers. L'idée ici n'est "pas celle de la destination, mais du voyage", explique très simplement Dries Van Ransbeeck, fondateur de la plateforme. Slowby propose ainsi des voyages secrets, dont vous ne découvrez l'itinéraire que juste avant de partir.

Pour un voyage durable à vélo ou à pied, il vous en coûtera 30 € par jourpour un adulte et 15 € pour un enfant.

Pour planifier le vôtre, rendez-vous sur slowby.travel.

