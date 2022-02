Pour un soir ou pour une vie, la Cité ardente ne manque pas de romance, la preuve en dix adresses gourmandes qui se prêtent parfaitement à un tête-à-tête.

Pour boire un verre

Le Volga

Difficile d'imaginer adresse plus propice à un date que ce bar à cocktails du centre-ville. Canapés qui invitent à se lover, lumière tamisée, recettes et décor soignés: peu importe l'issue de votre rendez-vous, coup de foudre garanti pour le Volga à chaque visite.

Quai de la Goffe 3 - Fermé le lundi et mardi

Chez Lou

Dans ce bar à picos photogénique au possible, on vient savourer copas et assiettes gourmandes à partager sur un fond rose du plus bel effet. Parfait pour (ré)apprendre à se connaître dans un cadre qui réunit tous les beautiful people de Liège.

Rue du Pot d'Or 56 - Fermé du lundi au mardi

Pinart

À défaut de pouvoir emmener votre tendre moitié à Paris sur un coup de tête, vous pouvez tout de même retrouver un peu du lustre de la ville lumière dans ce bistrot à la sélection de vins aussi exigeante que les assiettes gourmandes envoyées par le chef. Le tout, baigné d'une lumière tamisée qui invite aux confidences...

Rue de la Boucherie 23 - Fermé le mardi et le mercredi

À l'heure de la pause midi

Altro Maccheroni

Tous les chemins mènent à Rome, surtout ceux qu'on emprunte pour s'attabler à cette trattoria authentique où on déguste de généreux plats de pâtes en terrasse lorsque la météo le permet. Surtout, si les tagliatelles au jambon et beurre de sauge sont au menu lors de votre visite, ne pas hésiter: ce plat n'est rien de moins que de l'amour comestible.

Rue Saint Paul 5 - Fermé le dimanche

Madame Boverie

Située, comme son nom l'indique, en plein coeur du parc de la Boverie, cette lointaine cousine de l'héroïne de Flaubert invite à prendre le temps de se dévorer des yeux devant un bagel gourmand avec le gazouillis des oiseaux en fond sonore. Délice.

Parc de la Boverie 3 - Fermé le lundi

En terrasse

Moment

Dans la cour ou le jardin attenants au restaurant, ou bien, quand le temps le permet, dans la salle dont le toit s'escamote pour laisser les convives dîner à la belle étoile, le Moment est incontournable pour une soirée romantique estivale. D'autant qu'ici, l'amour se conjugue en salle et en cuisine avec le couple à la tête du restaurant, Jonathan et Marie, cette dernière amenant aux gourmands la "cuisine libre" préparée par son mari. Bon à savoir: un menu 100% végétarien est proposé, si votre date n'est pas carnivore...

Rue Bonne Fortune 17 - Fermé du dimanche au mardi

Riva

À l'image du bateau dont il emprunte le nom, ce restaurant pieds dans l'eau est tout de bois vêtu et sa terrasse a de faux airs de Knokke, une ressemblance renforcée par les splendides tomates crevettes et autres homards qu'on y déguste. La carte des cocktails donne le ton dès l'arrivée: on vient ici pour passer un bon moment, en tête-à-tête ou entre amis.

Esplanade Albert 1er - Fermé le mardi et le mercredi

Le Club House de l'Union Nautique

Rendez-vous de longue date des marins d'eau douce liégeois, l'Union Nautique a récemment fait peau neuve et sa terrasse offre une oasis en pleine ville, avec vue imprenable sur la Meuse en contrebas... et le ballet des avirons. Pour un verre ou un repas brasserie sans-chichis, une délicieuse adresse qu'on se refile entre initiés.

Parc de la Boverie 2 - Fermé le lundi et mardi

Pour une grande occasion

Au Moriane

C'est en Neuvice que se trouve cette maison historique rénovée avec goût, où on savoure la cuisine cosmopolite de Sébastien Lam dans un cadre à l'élégance feutrée. Les services s'enchaînent, les surprises aussi et il suffit de jeter un oeil aux nombreux couples attablés ici pour réaliser qu'on fait difficilement mieux niveau "resto pour un rendez-vous galant" en Cité ardente.

En Neuvice 55 - Fermé du dimanche au mercredi

Toma

Après avoir conquis les gourmets (et les guides gastronomiques) avec sa Menuiserie, Thomas Troupin a posé ses couteaux à Liège, dans le cadre d'exception de l'ancien Jardin des Bégards, réaménagé pour l'occasion par les Two Designers. Ambiance intimiste, jardin au calme surprenant à quelques pas seulement de l'agitation du centre et cuisine gastronomique inventive: tout pile le genre d'adresse où on emmène sa moitié quand on a quelque chose à fêter, ou peut-être une demande à faire...

Boulevard de la Sauvenière 70 - Fermé le dimanche et lundi

