Voici une idée d'activité ludique et savoureuse à faire avec vos enfants ou grands enfants. Partez cueillir vos propres fruits, légumes ou fleurs pour d'endiablées cueillette-party.

Fruit-time

Les fruits que l'on peut y cueillir changent en fonction du moment. Cela va des fraises, aux framboises en passant par d'autres petits fruits rouges et des fleurs en septembre. Muni d'une barquette, on se lance dans la cueillette. Une visite sur leur site permet de voir quels fruits peuvent être récoltés. >> 465 rue du pommier, 1070 Anderlecht. Ouvert tous les jours sauf le lundi de 13h30 à 17:30. Page facebookLa Finca est installée à Wezembeek-Oppem et propose des paniers bios, mais aussi plusieurs "dimanche cueillette". On paye au kilo, à la botte ou à la pièce. Les cueillettes se déroulent jusqu'en septembre et les dates se retrouvent sur leur site. >> 71 chaussée de Malines - 1970 Wezembeek-Oppem. Plus d'infos ici. Une ferme familiale et bio où on peut venir cueillir des fruits et légumes de saison. Pas de pesticide et des prix démocratiques.>>6 rue du Toupet, 7611 Glanerie. Plus d'infos ici . Depuis plus de 45 ans la famille Destexhe propose de venir cueillir les légumes de saison sur leurs terres situées à Verlaine. Une institution. > >63, Haute-Voie - 4537 Verlaine. Plus d'infos ici.Il faut devenir membre, mais c'est gratuit. Ainsi vous saurez du même coup quels fruits et légumes sont disponibles à la cueillette dans ce jardin situé à Beez (Namur). Il faut se munir de ses ustensiles et de ses seaux. Les prix sont indiqués sur le grand panneau dans le magasin. On paye ce que l'on a cueilli avec du cash ou par application bancaire. Cela fonctionne à la confiance et au respect.>> 11, rue de l'Escalier - 5000 Beez. Les vendredi de 14h30 à 18h30. Plus d'infos ici.Cueillette possible de juillet à octobre de 10h à 20h. Outre les framboises, le lieu propose également des produits artisanaux et des légumes de saison situés dans le champ non loin. > > 66, rue de Daverdisse 66 - 6890 Redu. Plus d'infos ici. Tomates, concombres, courgettes, laitues, haricots ou encore herbes aromatiques sont disponibles à la cueillette tous les jours de 14 à 18h sauf les lundis et samedis.>> A l'Orée du Bois, Chemin Aux Loups 7, 7190 Ecaussinnes . Plus d'infos ici Un jardin en autocueillette situé à Ternat. Ici aussi, les fruits, les légumes et les fleurs sont cultivés sans pesticide ni engrais chimique. L'offre varie en fonction des saisons. Un calendrier est disponible en ligne. On paye en liquide et au poids ou à la pièce. > Heirbaan en face des n° 71-73 - 1740 Ternat. Ouvert les lundi, mercredi, vendredi et samedi. Plus d'infos en cliquant iciD'autres endroits en Flandre proposent aussi de ce type de cueillette • Plukhof (Wiekevorst, Anvers)Info: www.plukhof.be• Aveschootshoeve (Lembeke, Oost-Vlaanderen)Info: www.aveschootshoeve.be• 't Goed ter Heule (Wevelgem, West-Vlaanderen)Info: www.tgoedterheule.be• Schrijnwerkers (Meeuwen-Gruitrode, Limburg)Info: www.blauwebessen.bePourquoi ne pas cueillir votre propre bouquet de fleurs biologiques chez un fleuriste local. Des dizaines d'exploitations agricoles biologiques en auto-cueillette offrent cette possibilité dans toute la Flandre. Vous trouverez la plus proche de chez vous sur biomijnnatuur.beLe projet de Max Bommers propose pas moins de 18 champs situés dans la province de Liège, de Namur et du Brabant wallon. La cueillette est possible presque tout au long de l'année. Il y a un énorme choix de variétés. Devant chaque champ sont installés des caisses tirelire, des conseils de coupe et de conservation ainsi qu'un panneau indiquant le prix unitaire. Ici aussi, tout est basé sur la confiance. > > 1 rue de Vieille Maison - 5140 Sombreffe. Plus d'infos ici. Cela vous plaît et vous souhaitez continuer à le faire sur le long terme voici quelques lieux d'auto-cueillette avec un abonnement. Ce système appelé CSA (community support agriculture) existe depuis longtemps et fonctionne sur un principe est simple. Un abonnement vous donne droit, tout au long de l'année, à une grande variété de légumes cultivés par un maraicher professionnel. Il ne vous reste plus qu'à vous rendre sur le champ pour récolter vos légumes quand vous le souhaitez. Cette ferme urbaine à Watermael-Boitsfort propose un abonnement qui permet de venir récolter soi-même ses fruits et légumes.>> Avenue des Cailles, 1170 Watermael-Boitsfort. Plus d'infos ici.Une autre ferme urbaine, mais cette fois située à Linkebeek. Attention, il n'est plus possible de prendre un abonnement pour cette année, mais rien ne vous empêche de vous inscrire pour l'année prochaine. >> 51 avenue de la Sapinière 1180 Uccle, adresse du champ: Kerkveld à 1630 Linkebeek. Plus d'infos ici : La propriété propose une quarantaine de variétés de légumes sans engrais ni désherbant chimique. Ainsi en été on peut y cueillir des haricots, tomates, courgettes, salades, concombres, choux-rave, betteraves, pommes de terre, bettes, oignons, fenouils, aubergines, concombres,...>> Site des Piétresses, 4020 Liège Tél : +32 478 071 567De Witte Beek à Bierbeek dans le Brabant Flamand propose aussi ce genre d'offreInfo: www.dewittebeek.be