Pour accompagner la sortie d'Eiffel, le film événement retraçant les aventures romancées de la construction de l'une des plus célèbres tours du monde, l'office du tourisme de Paris a imaginé un parcours permettant de découvrir à quel point l'ingénieur , passionné de structures métalliques, a marqué de son empreinte toute l'architecture parisienne.

Aviez-vous remarqué que la forme de la tour Eiffel ressemble à un A majuscule? Selon la thèse romanesque du film de Martin Bourboulon, cette lettre serait un hommage à l'amour de jeunesse du célèbre ingénieur parisien, une certaine Adrienne Bourgès campée à l'écran par Emma Mackey.

En marge du récit de leurs retrouvailles qui auraient amenées Eiffel, incarné par Romain Duris, à se détourner de son obsession de doter Paris d'un métro pour se lancer dans un projet qui allait changer à jamais l'horizon de Paris, on y découvre avec stupeur l'opposition des Parisiens de l'époque pour ce que la presse n'hésite pas alors à qualifier de "verrue". La tour qui a accueilli depuis son inauguration plus de 300 millions de visiteurs apparaît dans les derniers plans dans sa couleur d'origine, le rouge Venise, ce qui la faisait encore davantage ressortir dans le ciel de Paris.

L'ingénieur et son directeur financier faceà la maquette au centième de la tour Eiffel © Antonin Menichetti

A l'occasion de la sortie de ce film événement - l'une des plus grosses productions françaises de l'année avec plus de 23 millions d'euros de budget et 500 figurants au compteur -, l'Office du tourisme de Paris a imaginé un "Eiffel Tour", soit un parcours dans la ville mais aussi ses alentours afin de découvrir à quel point Gustave Eiffel , passionné de structures métalliques, a marqué de son empreinte toute l'architecture parisienne. Un plan reprenant les bâtiments et édifices les plus remarquables ainsi que les lieux de tournage du film peut être téléchargé sur le site.

Eiffel haranguant ses ouvriers face à la fronde populaire. © Antonin Menichetti

Pour aller plus loin, des visites guidées autour des oeuvres de Gustave Eiffel sont organisées dans la capitale. Interkultur présente la visite Sur les pas de Gustave Eiffel dans un parcours de 2 heures. Vous arpenterez les rues des 7e, 15e et 16e arrondissements en quête des trésors réalisés par l'architecte et de nombreuses anecdotes historiques. En voici déjà un petit aperçu en images.

Le plus ancien cabaret de Paris, lieu mythique créé sous Napoléon est détruit lors de la guerre franco-prusse en 1870 et est laissé en état pendant 17 ans. Alors qu'arrive l'Exposition Universelle de 1889 célébrant le centenaire de la Révolution, Gustave Eiffel reconstruit le théâtre qui devient Le Paradis Latin. Les colonnes métalliques sont posées sur les ruines souterraines de l'enceinte de Philippe Auguste et la hauteur sous plafond permet de rivaliser avec celle d'une cathédrale. © Alix Malka

La Samaritaine qui vient tout juste de réouvrir est redevenue l'une des attractions de Paris. Chef d'oeuvre associant Art Nouveau et Art Déco, ce grand magasin fondé en 1870 par Ernest Cognacq et Marie-Louise Jaÿ, offre au regard son architecture métallique promesse de lumière et d'espace. L'architecte Frantz Jourdain désire utiliser des techniques nouvelles. Fasciné par les machines et l'architecture de Gustave Eiffel, il adopte l'idée d'une structure métallique décorée et visible de tous. Cette structure et les escaliers en fer forgé sculptés seront donc confectionnés par Gustave Eiffel. © Christophe P.

A mi-chemin entre restaurant, club social et espace de coworking, le Shack est installé dans les anciens locaux de l'imprimeur Calmann-Lévy au coeur du Triangle d'Or. On doit à Eiffel, en 1872, la réalisation de la structure métallique de cet édifice baigné de lumière. © Julien Knaub

Alliant traditions architecturales et innovations techniques, le musée de la Mode de la Ville de Paris, aussi appelé Palais Galliera, édifié en 1894 cache sous ses pierres une structure métallique signée Eiffel. De style Beaux-Arts, inspiré de la Renaissance, ce monument est en réalité à la pointe de la technologie de l'époque. Réalisés par la Compagnie des Etablissements Eiffel, les rampes d'escaliers, les baies vitrées et les grilles du square Brignole-Galliera viennent également du même atelier que la célèbre tour Eiffel. © Wikimedia

La Passerelle de l'Avre, initialement pont-aqueduc a été construit après 15 mois de travaux et 250 ouvriers en 1891 à la demande de la Mairie de Paris. Aujourd'hui dédiée aux piétons et cyclistes et offrant une place de choix pour admirer la tour Eiffel, il se trouve sur le GR1, reliant le Bois de Boulogne au Domaine national de Saint Cloud. © Wikimedia

Peu des Parisiens le connaisse mais le pont des Buttes-Chaumont est bien une oeuvre de Gustave Eiffel. Fait de briques rouges et de métal, il relie la porte Sécretan aux buttes Puebla et Fessart et était un ancien pont routier. © OTCP

Le Printemps Haussmann, reconstruit en 1882 par Paul Sédille après un incendie, est l'un des premiers édifices publics parisien à affirmer sa structure métallique jusque sur sa façade. Le fer devient alors un matériau noble et un élément majeur du décor, notamment au niveau des poutres et des escaliers. © Manuel Bougot

Gustave Eiffel est étroitement lié à Levallois Perret. Dès la création de la commune au XIXe siècle, il y installe les ateliers de la société Gustave Eiffel & Cie, où travaillaient plus de 400 ouvriers et où les pièces de la tour Eiffel furent créées. Levallois-Perret fut par ailleurs la première ville à baptiser une rue " Gustave Eiffel ", du vivant de l'ingénieur. Ce dernier, également conseiller municipal de la ville pendant 12 ans repose au cimetière rue Baudin, dans une sépulture tournée vers sa tour. © Véronique P.

Véritable symbole de Paris dans le monde entier, la tour Eiffel est construite à l'occasion de l'Exposition Universelle de 1889 par Gustave Eiffel. D'une hauteur de 312 mètres (sans l'antenne), elle est alors la plus haute tour au monde dont l'architecture innovante fait de surcroit beaucoup parler d'elle. Sa construction en 2 ans, 2 mois et 5 jours, est une véritable performance technique. Les panneaux étaient faits sur mesure à Levallois Perret et n'avaient plus qu'à être assemblés sur place. Initialement destinée à être détruite au bout de 20 ans, elle fut sauvée par de nombreuses expériences scientifiques. Gustave Eiffel installe une antenne à son sommet lançant les premières transmissions radiographiques, fortement utilisées lors de la 1ere Guerre Mondiale. Elle fait désormais partie des monuments les plus visités au monde. © Thierry Daniel

