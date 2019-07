Les mois d'été sont la période idéale pour partir en vadrouille dans son propre pays. Voici des promenades d'une dizaine de kilomètres qui traversent de magnifiques réserves naturelles. Parfait pour prendre un bol d'air et se détendre.

Schorisse - Burreken

Nichée au coeur des Ardennes flamandes, se cache l'une des plus belles réserves forestières et naturelles de Flandre: Burreken. Les nombreux cours d'eau ont créé un paysage très vallonné. Les pentes les plus raides sont restées boisées, ce qui empêche l'érosion. Les plateaux offrent un paysage plus agricole avec de larges points de vue vers l'horizon. Malgré sa superficie limitée, cette forêt enchantée est un haut lieu de biodiversité. On y croise des salamandres, des pics tachetés, des chevreuils et des renards.

...