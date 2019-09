View this post on Instagram

HASTA DONDE VAMOS A LLEGAR? 😰😢😠 #Repost @lavanguardia (@get_repost) ・・・ Destruyen un glaciar para ampliar una pista de esquí en Austria. @wwf_austria alerta de la locura de la expansión del turismo de invierno con estas insólitas imágenes de las obras del futuro Pitztal Glacier & Rifflsee Ski Resort a más de 3.000 metros de altura. Las obras prevén nivelar 64 hectáreas de terreno (el equivalente a 90 campos de fútbol) en un paisaje glaciar y accidentado para convertirlos en pistas de esquí, además de eliminar 1,6 hectáreas (otros dos campos de fútbol) del hielo glacial para edificaciones. La entidad naturalista denuncia que para la construcción de la estación de montaña, incluso se eliminará una cumbre y que los desagües de agua para la fabricación de nieve de cultivo, cruces y tuberías amenazan con empeorar la condición de las aguas naturales. La organización WWF, World Wildlife, hace un llamado a la conciencia sobre la protección genuina de los glaciares: "¡Exigimos una protección integral de glaciares sin excepciones!". 📸 @wwf_austria #pitztal #pitztalglacier #glaciar #crisisclimática