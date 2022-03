Avec ses jolis paysages vallonnés, ses villes et villages magnifiques, ses grottes et mines, ses châteaux et ses attractions amusantes, le sud du Limbourg est la destination idéale pour s'aérer quelques jours. Belles promenades, chouettes excursions, forêts dignes de contes de fées et un endroit agréable pour passer la nuit; voici quelques conseils pour passer un week-end des plus réussi.

Promenade

Vallée de la Gulp (Gulpdal) : 9 kilomètres

L'impétueuse rivière De Gulp s'écoule sur 21 kilomètres entre Henri-Chapelle, dans la région de l'Herve, et le Grach Burggraaf, près du village de Gulpen, dans le Limbourg néerlandais. Cet itinéraire de plus de 9 kilomètres suit les méandres de la rivière à travers prairies et collines, et offre de splendides points de vue.

© DR

Vallée de la Geul (Geuldal:) : 6 kilomètres

La Geul est une autre belle rivière avec de nombreux méandres. Le long des berges, on retrouve des plantes inhabituelles, comme la guimauve, et des animaux qui se font rares comme le loir. La rivière est longue d'environ 58 kilomètres et s'écoule entre Raeren en Belgique et Lichtenbusch en Allemagne. Cette promenade est une boucle de 6 kilomètres qui passe par des prairies escarpées et slalome dans le paysage typique des haies, à travers vergers et le long d'arbres dans lesquels s'est niché du gui . Avec un peu de chance, vous verrez en chemin des traces de castors, ou mieux encore : l'animal lui-même.

Brunsummerheide : de 5 à 12,7 kilomètres

On trouve un tout autre type de paysage sur le Brunsummerheide. La meilleure période pour s'y promener va d'août à septembre, lorsque la bruyère est en fleur, mais cela reste un très bel endroit pour se promener le reste de l'année. Il existe plusieurs itinéraires dans la région, notamment l'itinéraire vert clair de 5 kilomètres au départ de Heerlen, mais la promenade de 12,7 kilomètres, qui commence et se termine au centre d'accueil des visiteurs Brunsummerheide à Heerlen, est la plus amusante. Vous traverserez des forêts de pins ainsi que des landes et de nombreux bassins à grenouilles et petits ruisseaux.

© DR

Bunderbos: 5,5 kilomètres

Le Bunderbos peut à juste titre être qualifié de forêt de conte de fées : des sources jaillissent partout et, en été, le sol de la forêt est couvert de fleurs. Cet itinéraire de randonnée de 5,5 kilomètres traverse le Bunderbos et le Geullerbos : la forêt la plus escarpée des Pays-Bas. L'itinéraire commence et se termine dans le village de Bunde, où vous pourrez vous reposer ensuite dans l'un des agréables établissements qui proposent de quoi vous restaurer.

Châteaux de la vallée de la Geul : 7,5 kilomètres

Cet itinéraire est particulièrement adapté aux enfants. Il traverse le joli village de Valkenburg et passe devant différents châteaux tels que Schaloen, Genhoes et Oost. Cette promenade permet de découvrir une nature magnifique avec des falaises et la grotte dite de velours (Fluweelengrot ) près des ruines du château de Valkenburg que l'on peut visiter avec un guide.

Route du silex (Vuursteenroute): 23,7 kilomètres

Si vous voulez vous lancer dans une promenade d'une journée entière, alors la route du silex est faite pour vous. Cette solide randonnée commence et se termine à Gronsveld et permet de découvrir les lieux d'extraction du silex dans les environs d'Eijsden-Margraten. Les gens utilisaient cette pierre à l'époque préhistorique pour fabriquer toutes sortes d'ustensiles. Ici, vous ne vous promenez pas seulement dans une nature magnifique, mais aussi au coeur de l'histoire du Limbourg.

Krijtlandpad: 91,4 kilomètres

Si vous avez pris goût à la marche dans cette partie des Pays-Bas, vous pouvez également opter pour une randonnée de plusieurs jours. Il faut six jours pour cette route du Krijtland, mais vous pouvez bien sûr aussi limiter votre promenade à deux ou trois jours. L'itinéraire commence et se termine à la gare de Maastricht et traverse le paysage fait de craies. Ils sont si caractéristiques et uniques qu'une demande a été déposée pour le faire figurer sur la liste des géoparcs de l'Unesco.

RivierPark Maasvallei : 137 kilomètres

Cet itinéraire transfrontalier, qui traverse à la fois les Pays-Bas et la Belgique, s'est encore allongé et a été élu "meilleur itinéraire pédestre de l'année au Benelux" en 2021. RivierPark Maasvallei est la zone située sur les deux rives de la Meuse entre Maastricht/Lanaken et Thorn/Kessenich. Après les inondations des années 1990, on a laissé plus de place à la Meuse ce qui a permis le développement de zones naturelles et sauvages sur les rives. Vous traversez des plaines inondables, des prairies, des bras de rivière et des lacs, ainsi que d'agréables villages limbourgeois. Vous pouvez commencer à différents endroits et parcourir tout l'itinéraire ou choisir des sections d'un ou plusieurs jours. Vous trouverez toutes les informations sur les possibilités de randonnée dans le parc - même les points d'eau potable et une " application pour pieds secs " - sur le site web du RivierPark Maasvallei.

© DR

Dutch Mountain Trail: 100 kilomètres

Ce "Dutch Mountain Trail" n'est peut-être pas le plus long, mais c'est le chemin de randonnée le plus difficile du coin. Le sud du Limbourg est la seule partie des Pays-Bas où l'on trouve de véritables collines et cet itinéraire passe par les "sept sommets". Vous grimperez un total de 1546 mètres. Les points forts sont le Schneeberg (257 mètres) juste après la frontière allemande, le Hakkenberg (252 mètres) et le Wilhelminaberg (225 kilomètres). Vous traverserez un paysage varié de prairies escarpées, de rochers, de routes creuses et de ruisseaux et, à divers endroits il y a de superbes points de vue. Le chemin relie Maastricht à Kerkrade. Il est également possible de limiter votre promenade à une section d'un jour ou plus. L'itinéraire a été désigné comme le plus bel itinéraire de randonnée de 2022 par le Cycling and Rambling Fair.

Excursion

Zoo Gaia à Kerkrade

Le zoo Gaia a ouvert ses portes en 2005 et est spacieux, ce qui permet aux animaux d'avoir beaucoup d'espace. Vous verrez des animaux du Limbourg, mais aussi des animaux venus du monde entier, comme des gorilles, des carcajous, des hippopotames pygmées et des ouistitis. En 2018, le zoo a été désigné comme la "meilleure sortie" des Pays-Bas par l'ANWB.

Musée de Bonnefanten à Maastricht

Le Bonnefantenmuseum est un bâtiment postmoderne remarquable, conçu par l'architecte italien Aldo Rossi. À l'intérieur du musée en forme de fusée, vous pouvez admirer de l'art ancien et moderne ainsi que de l'art contemporain. Le musée possède une collection de sculptures médiévales, de peintures du sud de la Hollande et d'art contemporain, notamment des oeuvres de peintres Cobra tels que Karel Appel, d'art conceptuel et d'art minimal. En outre, il y a de la place pour des expositions temporaires.

Dans un réseau de couloirs souterrains près de Valkenburg, une partie des catacombes de Rome a été reproduite de manière plus vraie que nature. Vous pouvez voir des répliques des tombes de Romains ordinaires et les tombes magnifiquement décorées et ornées de fresques des riches Romains.

Musée néerlandais de la mine à Heerlen

Le sud du Limbourg et les mines sont inextricablement liés. Dans ce musée, vous pourrez découvrir par vous-même ce qu'était la vie aussi bien sous terre qu'à la surface.

Discovery Museumà Kerkrade

Ce musée amusant et interactif a pour thème l'histoire, le présent et l'avenir de la science. À travers toutes sortes d'activités, de films et d'expériences, vous pourrez découvrir l'énorme influence de la science sur notre vie quotidienne. Le musée est recommandé tant pour les adultes et les enfants.

Les grottes

Nulle part ailleurs aux Pays-Bas on ne trouve de telles grottes. Dans le passé, la marne était extraite comme matériau de construction pour les bâtiments et les statues et pour la fabrication de poteries. Aujourd'hui, les grottes sont principalement une attraction touristique qui propose toutes sortes d'activités : une procession aux flambeaux, une balade en VTT, une promenade le long des sculptures de sable, une visite guidée.....

Mondo Verde à Landgraaf

Dans Mondo Verde, vous vous promenez à travers les jardins du monde : d'un jardin en Sibérie au désert d'Afrique du Nord et d'une prairie alpine autrichienne à une forêt tropicale. Les jardins abritent également des animaux adaptés à l'environnement. Vous verrez des grues dans les jardins japonais et des caïmans dans la forêt tropicale. Pour les jeunes enfants, il y a quelques attractions supplémentaires comme des montagnes russes ou encore des carrousels.

Parc d'aventure Valdeludo à Echt

Du jeu laser à l'escalade à travers les arbres, en passant par une balade en mini jeep et la navigation sur un radeau, il y a beaucoup à faire dans ce parc de jeux d'aventure où les enfants peuvent se mouiller et se salir. Comme la plupart des manèges sont en plein air, le parc ne rouvrira qu'au printemps. Gardez un oeil sur le site web pour connaître la date exacte.

Cimetière américain de Margraten

Il s'agit du seul cimetière américain des Pays-Bas. Plus de 8 000 soldats américains morts pendant la Seconde Guerre mondiale sont enterrés ici. Les pelouses remplies de croix blanches et la tour de guet blanche forment un ensemble impressionnant.

© DR

Château de Hoensbroek

Ce magnifique château, dont l'histoire remonte à 1360, est l'un des plus grands châteaux des Pays-Bas. Si la visite vaut à elle seule le détour, elle est ici encore plus amusante, car elle s'accompagne d'une chasse au trésor pour les enfants à travers les quarante pièces du château. Des chevaliers sont aussi présents tous les premiers dimanches du mois et vous pouvez y jouer à toutes sortes de jeux et vous promener dans les magnifiques environs du château.

Conseil pour passer la nuit : Roompot à Gulpen

L'année dernière, le parc de vacances Roompot a ouvert ses portes près de Gulpen. Près du village d'Euverem, où se trouvait autrefois un parc de vacances désuet, près de 185 maisons de vacances ont été construites. Le parc est situé dans un endroit calme, mais central. Maastricht, Valkenburg, le triangle frontalier et la ville allemande d'Aix-la-Chapelle sont tous facilement accessibles.

© DR

Le verre et la pierre naturelle ont été utilisés pour la construction et les toits sont recouverts de plantes. Ainsi, les logements s'intègrent dans leur environnement naturel et ont une vue magnifique sur les environs. Dans ce parc sans voiture, il n'y par contre pas de grandes piscines tropicales ni d'aires de jeux intérieures. Si vous avez encore envie de vous baigner, vous pouvez vous rendre à la piscine tropicale Mosaque, située à proximité, à Gulpen.

© DR

L'impétueuse rivière De Gulp s'écoule sur 21 kilomètres entre Henri-Chapelle, dans la région de l'Herve, et le Grach Burggraaf, près du village de Gulpen, dans le Limbourg néerlandais. Cet itinéraire de plus de 9 kilomètres suit les méandres de la rivière à travers prairies et collines, et offre de splendides points de vue.La Geul est une autre belle rivière avec de nombreux méandres. Le long des berges, on retrouve des plantes inhabituelles, comme la guimauve, et des animaux qui se font rares comme le loir. La rivière est longue d'environ 58 kilomètres et s'écoule entre Raeren en Belgique et Lichtenbusch en Allemagne. Cette promenade est une boucle de 6 kilomètres qui passe par des prairies escarpées et slalome dans le paysage typique des haies, à travers vergers et le long d'arbres dans lesquels s'est niché du gui . Avec un peu de chance, vous verrez en chemin des traces de castors, ou mieux encore : l'animal lui-même.On trouve un tout autre type de paysage sur le Brunsummerheide. La meilleure période pour s'y promener va d'août à septembre, lorsque la bruyère est en fleur, mais cela reste un très bel endroit pour se promener le reste de l'année. Il existe plusieurs itinéraires dans la région, notamment l'itinéraire vert clair de 5 kilomètres au départ de Heerlen, mais la promenade de 12,7 kilomètres, qui commence et se termine au centre d'accueil des visiteurs Brunsummerheide à Heerlen, est la plus amusante. Vous traverserez des forêts de pins ainsi que des landes et de nombreux bassins à grenouilles et petits ruisseaux.Le Bunderbos peut à juste titre être qualifié de forêt de conte de fées : des sources jaillissent partout et, en été, le sol de la forêt est couvert de fleurs. Cet itinéraire de randonnée de 5,5 kilomètres traverse le Bunderbos et le Geullerbos : la forêt la plus escarpée des Pays-Bas. L'itinéraire commence et se termine dans le village de Bunde, où vous pourrez vous reposer ensuite dans l'un des agréables établissements qui proposent de quoi vous restaurer.Cet itinéraire est particulièrement adapté aux enfants. Il traverse le joli village de Valkenburg et passe devant différents châteaux tels que Schaloen, Genhoes et Oost. Cette promenade permet de découvrir une nature magnifique avec des falaises et la grotte dite de velours (Fluweelengrot ) près des ruines du château de Valkenburg que l'on peut visiter avec un guide.Si vous voulez vous lancer dans une promenade d'une journée entière, alors la route du silex est faite pour vous. Cette solide randonnée commence et se termine à Gronsveld et permet de découvrir les lieux d'extraction du silex dans les environs d'Eijsden-Margraten. Les gens utilisaient cette pierre à l'époque préhistorique pour fabriquer toutes sortes d'ustensiles. Ici, vous ne vous promenez pas seulement dans une nature magnifique, mais aussi au coeur de l'histoire du Limbourg.Si vous avez pris goût à la marche dans cette partie des Pays-Bas, vous pouvez également opter pour une randonnée de plusieurs jours. Il faut six jours pour cette route du Krijtland, mais vous pouvez bien sûr aussi limiter votre promenade à deux ou trois jours. L'itinéraire commence et se termine à la gare de Maastricht et traverse le paysage fait de craies. Ils sont si caractéristiques et uniques qu'une demande a été déposée pour le faire figurer sur la liste des géoparcs de l'Unesco.Cet itinéraire transfrontalier, qui traverse à la fois les Pays-Bas et la Belgique, s'est encore allongé et a été élu "meilleur itinéraire pédestre de l'année au Benelux" en 2021. RivierPark Maasvallei est la zone située sur les deux rives de la Meuse entre Maastricht/Lanaken et Thorn/Kessenich. Après les inondations des années 1990, on a laissé plus de place à la Meuse ce qui a permis le développement de zones naturelles et sauvages sur les rives. Vous traversez des plaines inondables, des prairies, des bras de rivière et des lacs, ainsi que d'agréables villages limbourgeois. Vous pouvez commencer à différents endroits et parcourir tout l'itinéraire ou choisir des sections d'un ou plusieurs jours. Vous trouverez toutes les informations sur les possibilités de randonnée dans le parc - même les points d'eau potable et une " application pour pieds secs " - sur le site web du RivierPark Maasvallei.Ce "Dutch Mountain Trail" n'est peut-être pas le plus long, mais c'est le chemin de randonnée le plus difficile du coin. Le sud du Limbourg est la seule partie des Pays-Bas où l'on trouve de véritables collines et cet itinéraire passe par les "sept sommets". Vous grimperez un total de 1546 mètres. Les points forts sont le Schneeberg (257 mètres) juste après la frontière allemande, le Hakkenberg (252 mètres) et le Wilhelminaberg (225 kilomètres). Vous traverserez un paysage varié de prairies escarpées, de rochers, de routes creuses et de ruisseaux et, à divers endroits il y a de superbes points de vue. Le chemin relie Maastricht à Kerkrade. Il est également possible de limiter votre promenade à une section d'un jour ou plus. L'itinéraire a été désigné comme le plus bel itinéraire de randonnée de 2022 par le Cycling and Rambling Fair.Le zoo Gaia a ouvert ses portes en 2005 et est spacieux, ce qui permet aux animaux d'avoir beaucoup d'espace. Vous verrez des animaux du Limbourg, mais aussi des animaux venus du monde entier, comme des gorilles, des carcajous, des hippopotames pygmées et des ouistitis. En 2018, le zoo a été désigné comme la "meilleure sortie" des Pays-Bas par l'ANWB.Le Bonnefantenmuseum est un bâtiment postmoderne remarquable, conçu par l'architecte italien Aldo Rossi. À l'intérieur du musée en forme de fusée, vous pouvez admirer de l'art ancien et moderne ainsi que de l'art contemporain. Le musée possède une collection de sculptures médiévales, de peintures du sud de la Hollande et d'art contemporain, notamment des oeuvres de peintres Cobra tels que Karel Appel, d'art conceptuel et d'art minimal. En outre, il y a de la place pour des expositions temporaires.Dans un réseau de couloirs souterrains près de Valkenburg, une partie des catacombes de Rome a été reproduite de manière plus vraie que nature. Vous pouvez voir des répliques des tombes de Romains ordinaires et les tombes magnifiquement décorées et ornées de fresques des riches Romains.Le sud du Limbourg et les mines sont inextricablement liés. Dans ce musée, vous pourrez découvrir par vous-même ce qu'était la vie aussi bien sous terre qu'à la surface.Ce musée amusant et interactif a pour thème l'histoire, le présent et l'avenir de la science. À travers toutes sortes d'activités, de films et d'expériences, vous pourrez découvrir l'énorme influence de la science sur notre vie quotidienne. Le musée est recommandé tant pour les adultes et les enfants.Nulle part ailleurs aux Pays-Bas on ne trouve de telles grottes. Dans le passé, la marne était extraite comme matériau de construction pour les bâtiments et les statues et pour la fabrication de poteries. Aujourd'hui, les grottes sont principalement une attraction touristique qui propose toutes sortes d'activités : une procession aux flambeaux, une balade en VTT, une promenade le long des sculptures de sable, une visite guidée.....Dans Mondo Verde, vous vous promenez à travers les jardins du monde : d'un jardin en Sibérie au désert d'Afrique du Nord et d'une prairie alpine autrichienne à une forêt tropicale. Les jardins abritent également des animaux adaptés à l'environnement. Vous verrez des grues dans les jardins japonais et des caïmans dans la forêt tropicale. Pour les jeunes enfants, il y a quelques attractions supplémentaires comme des montagnes russes ou encore des carrousels.Du jeu laser à l'escalade à travers les arbres, en passant par une balade en mini jeep et la navigation sur un radeau, il y a beaucoup à faire dans ce parc de jeux d'aventure où les enfants peuvent se mouiller et se salir. Comme la plupart des manèges sont en plein air, le parc ne rouvrira qu'au printemps. Gardez un oeil sur le site web pour connaître la date exacte.Il s'agit du seul cimetière américain des Pays-Bas. Plus de 8 000 soldats américains morts pendant la Seconde Guerre mondiale sont enterrés ici. Les pelouses remplies de croix blanches et la tour de guet blanche forment un ensemble impressionnant.Ce magnifique château, dont l'histoire remonte à 1360, est l'un des plus grands châteaux des Pays-Bas. Si la visite vaut à elle seule le détour, elle est ici encore plus amusante, car elle s'accompagne d'une chasse au trésor pour les enfants à travers les quarante pièces du château. Des chevaliers sont aussi présents tous les premiers dimanches du mois et vous pouvez y jouer à toutes sortes de jeux et vous promener dans les magnifiques environs du château.L'année dernière, le parc de vacances Roompot a ouvert ses portes près de Gulpen. Près du village d'Euverem, où se trouvait autrefois un parc de vacances désuet, près de 185 maisons de vacances ont été construites. Le parc est situé dans un endroit calme, mais central. Maastricht, Valkenburg, le triangle frontalier et la ville allemande d'Aix-la-Chapelle sont tous facilement accessibles. Le verre et la pierre naturelle ont été utilisés pour la construction et les toits sont recouverts de plantes. Ainsi, les logements s'intègrent dans leur environnement naturel et ont une vue magnifique sur les environs. Dans ce parc sans voiture, il n'y par contre pas de grandes piscines tropicales ni d'aires de jeux intérieures. Si vous avez encore envie de vous baigner, vous pouvez vous rendre à la piscine tropicale Mosaque, située à proximité, à Gulpen.