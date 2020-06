Les travaux d'installation de l'oeuvre 'The Tower' de Thomas Lerooy ont débuté mardi sur la digue de Duinbergen. La statue mesurera 22 mètres de haut et sera composée de 49 têtes en bronze qui feront face à la mer. Trois jours de travaux sont prévus, avant une inauguration programmée le 20 juin.

Il s'agit de la première oeuvre d'art de Thomas Lerooy à prendre place dans l'espace public. Les visages se trouvent dans le même axe vertical et regardent tous en direction de la mer. La statue renvoie au côté éphémère de la vie et au sens ou au non-sens de l'existence.

Actuellement de couleur noire, l'oeuvre devrait prendre une teinte verdâtre en raison de l'érosion naturelle exercée par l'air iodé et la pluie.

Tower de Thomas Lerooy © DR

