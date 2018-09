USA: le nombre de touristes est reparti à la hausse en 2017

A 77 millions, le nombre de "visiteurs internationaux" a augmenté de 0,7% par rapport à 2016 et leurs dépenses, qui ont atteint 251,4 milliards de dollars, se sont accrues de 2%, a-t-il détaillé dans un communiqué.

En 2016, le nombre de touristes avait baissé pour la première fois depuis 2009.

Les exportations de services liés au tourisme (billets d'avion, nuitées à l'hôtel achetées par les visiteurs internationaux) ont contribué à soutenir plus de 1,2 million d'emplois américains à travers le pays, a ajouté le département du Commerce.

"Les voyageurs internationaux continuent de dépenser à des niveaux record aux Etats-Unis et je m'attends à ce que la tendance se poursuive en 2018, ce qui va dynamiser l'emploi", a commenté le secrétaire américain au Commerce Wilbur Ross, cité dans le communiqué.

"L'industrie du tourisme américain, qui a généré un excédent commercial de plus de 77,4 milliards l'an passé, continue de porter notre économie vers de nouveaux sommets", a-t-il ajouté.

Un excédent commercial dans ce domaine signifie que les touristes étrangers aux Etats-Unis dépensent plus que les touristes américains à l'étranger.

Les exportations liées au secteur du voyage et du tourisme contribuent à hauteur de près de 32% des exportations américaines de services et de 11% pour les exportations de biens et services combinés.

Les touristes en provenance de Corée du Sud ont augmenté de 17,8%, suivis de ceux en provenance du Brésil (11%), d'Argentine (10%), d'Irlande (9%) et du Canada (4,8%), a enfin indiqué l'administration américaine.