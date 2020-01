Les stations de ski françaises ont enregistré lors des vacances de Noël une hausse de 1,7 point de leur fréquentation par rapport à l'année dernière, a indiqué vendredi l'Observatoire national des stations de montagne (ONSM).

Pour cette période de fêtes de fin d'année, un taux d'occupation moyen de 85,6% a été enregistré dans les stations de ski hexagonales, a précisé l'ONSM dans un communiqué, d'après des données compilées par l'Association nationale des maires des stations de montagne (ANMSM).

Un chiffre à mettre au crédit d'une semaine du Nouvel An particulièrement satisfaisante, durant laquelle la fréquentation des hébergements des stations françaises a atteint 92,5%, soit une augmentation de 6,2 points au regard des chiffres publiés en janvier 2019, affirme l'ONSM.

Cette embellie a été spectaculaire dans les stations des Pyrénées, qui avec 86,6% d'occupation de moyenne, ont enregistré une hausse de six points par rapport à l'année passée, pour seulement 1,5 point de croissance du côté des Alpes (85,6% d'occupation).

Les stations de moins de 5.000 lits sont les principales bénéficiaires de cette progression, puisqu'elles enregistrent un taux moyen de fréquentation de 90,5%, soit 9,5 points d'augmentation. Celle-ci est moins palpable du côté de celles proposant davantages de lits: entre 1,3 et 2,4 points supplémentaires "seulement" par rapport à la saison passée.

Les vacances de Noël, qui s'achèvent ce week-end, ont livré des chiffres encourageants dans les stations de Savoie, où selon les premières estimations de l'Observatoire Savoie Mont Blanc, "la fréquentation touristique progresse de trois points".

"Conformément aux prévisions, la semaine de Noël, en stabilité, affiche un taux d'occupation global de 78% dans l'ensemble des hébergements marchands", note-t-elle dans un communiqué.

À l'instar de la tendance nationale, l'observatoire ajoute que dans le département, la semaine du Nouvel An "pourrait atteindre cette année les sommets en culminant à 96%, soit un bond de sept points dans le locatif".

Le reste de la saison s'annonce "encourageant", estime l'ANMSM, qui évoque une hausse globale de la fréquentation de 0,5 point en janvier, où elle sera "plus marquée" dans les stations de basse altitude (+3,4 points), et de 0,3 point en février.

