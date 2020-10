Laisser de côté sa voiture pour découvrir le sud du pays au rythme du slow tourisme? Facile grâce au train et aux itinéraires élaborées par VisitWallonia.

En septembre et début octobre, 3,6 millions de Belges ont reçu leur Railpass de 12 voyages à utiliser cet automne-hiver, et offert par la SNCB, ayant pour but de favoriser le tourisme et la circulation cette saison dans le pays.

Pour tirer profit de cette opération, la Wallonie propose cinq circuits de promenades à pied et à vélo, accessibles depuis les gares: Waterloo - La Louvière, Mons - Tournai, Charleroi - Erquelinnes, Namur - Dinant et Marche (Marloie) - Liège.

Marloie - Liège © WBT

Visites, restaurants, activités nature, spécialités locales ou encore hébergements jalonneront ces pérégrinations. Et comme ces itinéraires peuvent être combinés, ces balades offrent la possibilité de partir à la découverte de la Wallonie au cours de vraies vacances, sur le mode du slow tourisme.

. © WBT

Pour consulter ces itinéraires, rendez-vous sur La Wallonie sans voiture | Escapades en train, à vélo et à pied

