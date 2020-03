Et si le confinement était paradoxalement l'occasion de visiter ces musées et sites que vous avez toujours rêvé de découvrir, à travers le monde. Car, tant qu'internet pénètre toujours dans les foyers, la culture aussi. Et la curiosité trouve de quoi s'assouvir. Voici un tour du monde, non-exhaustif des merveilles que vous réserve l'extérieur, mais disponibles chez soi, gratuitement, pour peu que l'on dispose d'une simple connexion internet.

Amateurs d'art, que diriez-vous d'admirer les plus belles collections ainsi que des oeuvres mondialement connues, sans même bouger de votre canapé ? Les musées ci-dessous vous ouvrent en ligne leur portes. Alors oubliez les salles bondés, les files interminables devant certaines tableaux et visitez les plus grandes collections d'art comme si vous y étiez, le côté visite privée en plus.

Avec sans doute l'une des plus prestigieuses collections d'oeuvre d'art, Le Louvre fait rêver bon nombre d'entre nous. L'inconvénient, c'est plutôt ces volées de marches et cette centaine de couloirs à arpenter pour admirer toutes les oeuvres dont regorge le musée. Sans oublier, la journée entière à consacrer rien qu'à ce musée si vous espérez en voir le maximum. L'entièreté demanderait plus qu'un seul jour. Alors, on se console de ne pouvoir séjourner dans la Ville Lumière mais on se rassure et admire depuis sa plateforme en ligne, la salle consacrée à l'Egypte, la galerie d'Apollon mais aussi Le Louvre médiéval.

S'ajoute également la possibilité de visiter le château le plus célèbre d'Europe : Le château de Versailles. Collections, galerie des glaces et Parthénon, vivez un vrai séjour dans l'un des châteaux les plus célèbres du monde.

En Europe toujours, le musée Van Gogh d'Amsterdam vous emmène à la rencontre du peintre hollandais le plus renommé et de ses oeuvres, dont ses autoportraits. Autres possibilités, celles de visiter le Alte Nationalgalerie de Berlin - musée néo-classique consacré à l'art allemand et aux impressionnistes français tel que Manet - ou encore le National Gallery de Londres qui abrite plus de 2.300 peintures datant de 1250 à 1900.

Plutôt admiratif de l'art moderne et contemporain? vous trouverez votre bonheur à travers les collections du musée Reina Sofia de Madrid, comprenant entre autres Guernica - la toile gigantesque et bouleversante de Picasso.

L'art américain accessible depuis la Belgique

Metropolitan Museum of Art ou Met, de New York © Getty Images

Connus comme les musées les plus emblématiques de l'Amérique, le Met de New York et le Smithsonian Museum rendent hommage à l'art et la culture moderne. De l'art de Vermeer et Bruegel en passant par ces expositions mythiques telle que la rétrospective sur Coco Chanel et Dior, le Met saura vous séduire. Quant au Smithsonian, outre sa collection permanente dédiée à l'histoire naturelle et aux ethnies à travers le monde, le musée propose également des expositions dans l'ère du temps - comme celle consacrée aux super-héros.

Enfin, baladez-vous au coeur des collections du Musée de la photographie américaine. Car même si l'ensemble des explications sont données en anglais, exercer son oeil et assouvir son appétit d'images photographiques ne nécessitent pas de connaissance linguistique.

Les réseaux sociaux, souffle d'espoir pour l'Italie

reproduction du site de Pompéi avant l'éruption du Vésuve (79 av. J. -C.) © iStock

Aujourd'hui délaissés, les sites historiques italiens tel que Pompéi ont décidés de miser sur les réseaux sociaux afin de pâlir à cette non-affluence. Ainsi, le site jadis enseveli par l'éruption du Vésuve propose une vidéo sous forme de story-time racontant cet épisode historique. Une initiative qui n'a pas tardée à être suivie par d'autres sites, emboitant le pas à Pompéi.

Le site d'Herculanum publie quant à lui tous les mercredis sur les réseaux sociaux des images et vidéos promouvant ses plus belles oeuvres. De son côté le site de Paestum a misé sur l'original en utilisant des objets de sa collection pour sensibiliser la population à la lutte contre le coronavirus, comme une amphore pour rappeler à son public l'importance de se laver les mains.

Une leçon d'Histoire de l'Art, trois fois par semaine, à domicile Envie de vous initier ou d'étoffer vos connaissances en Histoire de l'Art ? Ou tout simplement curieux ? En partant d'anecdotes qui parsèment l'histoire, Artips propose de vous ouvrir à cette foisonnante matière, de l'Antiquité à l'Histoire très contemporaine. Pourquoi Michel-Ange est-il revenu signer sa Pietà comme un voleur ? Pourquoi la serveuse du bar des Folies-Bergères représentée par Manet semble-t-elle si mélancolique? Quelles sont les prémonitions pas si surréalistes de Dali? Une trentaine de professeurs, étudiants, amateurs, rédacteurs... vous dévoilent les petits et grands faits du monde de l'art, de manière ludique mais néanmoins scientifique. Quand Camille Claudel envoie valser la pudeur 💃 Geplaatst door Artips op Woensdag 11 maart 2020 Pour en profiter, inscrivez-vous à la newsletter gratuite, recevez les secrets derrière l'anecdote et savourez.

#MUSEUMATHOME , le hashtag qui encourage les musées à se dévoiler en ligne. Lancé par l'asbl Brussels Museums - organisateur de l'évènement phare Museum Night Fever, annulé - ce hashtag encourage à prendre des mesures constructives et solidaires quant à l'accès à la culture. Comment ? En encourageant les musées à Bruxelles, en Belgique et pourquoi pas, à travers le monde à résister et continuer à partager leurs trésors en ligne. Pour ce faire, rien de plus simple : les musées qui le souhaitent sont ainsi invités à partager leurs visites virtuelles, évoquer l'histoire de leurs oeuvres préférées ou chefs-d'oeuvre, parler de leur plus récente expo, etc. en utilisant le hashtag #MuseumAtHome dans leurs publications. Hashtag qui servira à ce que les publications soient partagés par Brussels Museum sur ses différents réseaux. Bien plus qu'à vocation culturelle, cette action a aussi pour but de sensibiliser les visiteurs et les pouvoirs publics à l'importance de musées ouverts et accessibles à toutes et tous, de la beauté qui s'y trouve et de tout le travail qui s'y passe même une fois leurs portes closes. Le secteur culturel étant un acteur majeur également dans l'économie du pays et l'un des secteurs les plus touchés par les retombées de la pandémie. Retrouvez tous les contenus sur les pages Instagram et Twitter avec le #MUSEUMATHOME

