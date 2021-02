En l'an 320, Rome comptait entre un et deux millions d'habitants: c'était une ville gigantesque pour l'époque. Le professeur Bernard Frischer, en collaboration avec la Khan Academy, a reconstruit virtuellement la métroole, donnant une idée concrète de la taille et de la grandeur de la Rome antique.

En l'an 320 après JC, Rome était une ville gigantesque, comptant entre 1 et 2 millions d'habitants, ce qui serait aussi une ville considérable au regard des normes actuelles. Le professeur d'Archéologie Bernard Frischer de l'Université de l'Indiana (USA), en association avec la Khan Adacemy, a réalisé cette reconstitution fidèle de ce à quoi ressemblait Rome à cette époque, en se basant sur les bâtiments qui ont traversé les siècles. Cette modélisation offre un aperçu très précis de la taille et de la grandeur de la capitale de l'Empire romain.

Le professeur Frischer accompagne sa reconstitution d'un commentaire très riche. A découvrir ci-dessous.

Si vous voulez en savoir plus sur la Rome antique, rendez-vous sur le site de la Khan Academy , qui propose plus de textes et de vidéos.

