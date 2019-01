Voici les centres de ski ouverts en Wallonie

L'offre s'est fortement étendue dans la province de Luxembourg comme le confirme la Fédération du Tourisme du Luxembourg belge sur son site internet puisqu'une dizaine de centres sont accessibles. On y constate une couche d'une vingtaine de centimètres.

Les amateurs de ski de fond sont attendus dès ce mercredi après-midi à Anlier, Senonchamps, Martelange, Gouvy, Champlon, Saint-Hubert, Samrée. On pourra aussi pratiquer le ski alpin à Lierneux (Monty) et à la Baraque Fraiture qui dispose, elle, d'un enneigement de plus de 30 centimètres.

En province de Namur, on note également l'ouverture des pistes de ski de la Croix Scaille à Gedinne où une couche de 10 cm recouvre le sol tandis que le celui de Rièzes (Chimay) est aussi accessible cet après-midi, annoncent les responsables du centre hennuyer.

A cette offre, s'ajoute l'accès à l'ensemble des centres de ski situés dans les Cantons de l'Est. La pistes de ski alpin et de fond du Thier des Rexhons à Spa ainsi que celle de ski alpin du Val de Wanne à Trois-Ponts sont également ouvertes.