Avec le beau temps qui est annoncé ce week-end à la Côte, on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de monde sur le littoral. Si la sortie est tentante, il faut rester prudent.

Commençons par rappeler que la Flandre-Occidentale est la deuxième région le plus touchée après Anvers. Si la situation y est moins grave, la gouverneure par intérim Anne Martens, n'en appelle pas moins à la prudence et invite à éviter les "voyages inutiles." "Si vous venez à la mer, suivez les règles très strictement", a-t-elle ainsi imploré. Anne Martens insiste : quiconque se sent malade doit absolument rester à la maison.

>>> Vérifiez s'il n'y a pas trop de monde

Avant de vous rendre sur la côte, il existe un outil très pratique qui permet de voir en temps réel le monde présent. Pour cela il suffit de cliquer ici.

Les mesures de précautions déjà en vigueur dans les stations balnéaires de la Côte belge

>>>Port du masque : obligatoire sur toutes les digues du littoral puisque c'est une décision provinciale. Et ce même à vélo.

>>>Vous trouverez un aperçu global pour les plages ici et pour les digues ici.

Ostende

C'est le seul endroit de la côte ou il faut réserver pour certaines plages. il s'agit des trois plages les plus fréquentées: Klein Strand, Groeistrand et Groot Strand (jusqu'aux galeries vénitiennes).

Vous pouvez vous inscrire de 4 façons :

- En ligne via le site web d'Ostende en cliquant ici.

- Par téléphone : 0800 62 167 (numéro gratuit)

- Sur place : UiTloket (Hendrik Serruyslaan 18A) ou à Tourisme Ostende (Monacoplein 2 - à travers le Kursaal)

- A la plage : Ce n'est qu'en cas de disponibilité qu'un steward équipé d'un scanner peut vous inscrire directement.

Il y a également une capacité maximale de 200 personnes pour tous les bars de plage et un maximum de 10 personnes assises ensemble. Le personnel doit porter un masque, tout comme les personnes qui se déplacent dans l'établissement. Les DJ sont interdits.

De même on ne peut pas s'assoir sur le sable dur qui est réservé à la promenade.

Nieuport, La Panne et Coxyde

Il ne faut pas réserver la plage, mais il faut suivre les instructions des coach des plages car l'espace est délimité à 8m² par personne. A Nieuport, la plage a ainsi été délimitée en cinq zones et des itinéraires séparés pour le vélo et piétons ont été instauré. A certains endroits des flèches vous indiquent aussi dans quelle direction marcher.

© BELGAIMAGE

Knokke

Obligation du port du masque aussi sur les bars de plage. Il n'est permis d'enlever le masque buccal qu'en consommant de la nourriture. Dans les plages payantes et les clubs nautiques, on ne peut enlever son masque que quand on est assis à une table ou allongé sur une chaise de plage ou un lit. L'enregistrement y est également obligatoire.

Sur la plage libre, vous n'êtes pas obligé de porter un masque buccal car il y est plus facile de garder vos distances. Les clients de l'industrie hôtelière seront également invités à laisser une adresse électronique ou un numéro de téléphone, afin de pouvoir être avertis à temps en cas d'infection. Cette obligation d'enregistrement s'applique également aux bars de plage. Enfin, les paravents sont vivement conseillés.

Middelkerke et Westende

La plage est libre d'accès. Pas de réservation et pas de pass. On conseille néanmoins de rester sur la même zone de plage, soit entre les deux mêmes brise-lames. Sur les 8 zones les plus fréquentées, il sera tenu compte de la capacité de la plage sur le sable mou. Si la plage est pleine, l'accès à la plage sera fermé et les personnes seront renvoyées à une autre zone de plage. Enfin les paravents sont autorisés, mais pas obligatoires.

Les cyclistes doivent descendre de leur vélo entre 10 en 22 h, et seuls les gocarts avec un enfant de moins de 14 ans et les doubles avec un siège enfant sont autorisés.

A Westende, cette interdiction concerne le tronçon qui va de la Flandrialaan jusqu'à la Priorijlaan.

A Middelkerke, cela va de la Houyouxstraat à la place Arthur De Greef.

Le Coq et Wenduine

Les paravents sont obligatoire aux cabines de plages et certaines zones sont réservés à des publics précis. Ne sont acceptés sur la digue que les go-carts pour les très jeunes enfants. Les vélos ne sont pas autorisés non plus.

© Beaufort - Nick Ervinck

Bredene

Plus de plage nudiste et on ne peut pas s'assoir sur le sable dur qui est réservé à la promenade.

Blankenberge

Ici aussi on ne peut pas s'assoir sur le sable dur. L'espace est limité à 6m² par personne sur le sable mou. Pas de go-cart sur la digue.

Zeebrugge

Les paravents sont obligatoire aux cabines de plages

Plus de train vers la Côte de jeudi à dimanche, mais pas de trajets gratuits

La SNCB déploiera des trains supplémentaires vers et depuis la Côte de jeudi à dimanche. Des trains supplémentaires en provenance d'Anvers ne sont pas prévus, mais selon le porte-parole Dimitri Temmerman, cela n'a rien à voir avec les mesures restrictives en vigueur. "La SNCB met ces trains supplémentaires en service car nous nous attendons à ce que plus de passagers veuillent prendre le train pour la Côte avec le beau temps", dit M. Temmerman. "Nous voulons y répondre par cette offre supplémentaire, afin que les voyages en train puissent être sûrs pour tout le monde". Dix trains supplémentaires par jour seront prévus jeudi et vendredi et 14 trains supplémentaires seront déployés samedi et dimanche. Ils partiront chacun quelques minutes avant ou après les trains réguliers. "Il sera ainsi plus facile pour les voyageurs de se répartir dans les différents trains. Ceux-ci rouleront à leur capacité maximale, ce qui est le cas depuis le début de la crise du coronavirus". Jeudi et vendredi, des trains supplémentaires partiront d'Arlon, de Louvain, de Gand-Saint-Pierre, et de Hasselt. Samedi et dimanche, ils partiront de Hasselt, Louvain, Schaerbeek et Welkenraedt. Ils rouleront en direction d'Ostende et de Blankenberge.

Néanmoins, au vu de l'évolution inquiétante de la situation épidémiologique en Belgique il a donc été décidé de remettre à septembre la mesure d'octroi de trajets en train gratuits à la population. Initialement, un pass nominatif et sur demande, pour chaque citoyen à partir de 12 ans, avec 12 trajets sur une période de 6 mois devait être disponible début août. Ce sera donc pour plus tard.

