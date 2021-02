Voyager en 2021, tendance 2: nouvelles garanties

Les voyagistes et autres spécialistes en hébergements n'ont plus le choix: ils proposent tous des assurances annulation gratuites et autres garanties d'échange. Une souplesse sans précédent dans le secteur du tourisme.

© Christopher Rusev for Unsplash

1. "C'est un point positif de cette crise, nous confie Piet Demeyere de TUI Belgique. Chez nous, on propose une triple garantie. Si un pays reçoit un avis négatif des Affaires étrangères... 1. "C'est un point positif de cette crise, nous confie Piet Demeyere de TUI Belgique. Chez nous, on propose une triple garantie. Si un pays reçoit un avis négatif des Affaires étrangères, le voyage peut être remboursé à 100%. Les clients peuvent également changer de destination gratuitement, indépendamment des recommandations officielles. Et s'ils sont infectés sur place, toute la famille est rapatriée sans frais." 2. Les loueurs de voitures, eux aussi, changent leur fusil d'épaule. Ainsi, Sunny Cars lance la location "sans contact": on récupère son véhicule sans croiser de personne physique. Et avec le "flexservice", on peut annuler jusqu'au jour de notre arrivée.

