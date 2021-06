Chaque dimanche, le ministère des Affaires étrangères prépare un état des lieux des destinations de voyage sur base des données et des critères du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). Voici les mises à jour.

Malte rejoint lundi la liste des destinations en zone verte mise à jour chaque semaine par le SPF Affaires étrangères, tout comme l'Islande, la Finlande occidentale et la région finlandaise d'Aland.

La région espagnole de Murcie passera elle au rouge à partir de mercredi.

Tous les pays de l'Union européenne et de l'espace Schengen sont en rouge, à quelques exceptions près.

Certaines régions d'Autriche, Suisse, République tchèque, Grèce, Italie, Espagne, Finlande, France, Norvège et Pologne se colorent d'orange alors qu'elles étaient en rouge la semaine dernière.

L'enclave espagnole de Ceuta, le nord et l'est de la Finlande, le nord de la Norvège et la région norvégienne de Trøndelag quittent par contre la zone verte et passent en orange.

La Bulgarie, la Hongrie, Monaco et la Cité du Vatican ne sont par ailleurs plus des destinations de voyage en zone rouge, mais orange.

Le sud du Danemark, l'Irlande, le Portugal, la Roumanie et Saint-Marin restent eux en orange.

Pour les pays hors Union européenne et zone Schengen, rien ne change: ils sont en rouge sauf Israël, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Rwanda, Singapour et la Corée du Sud (vert), ainsi que la Thaïlande (orange).

