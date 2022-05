Affaires dans le sac

Qui aime bien achète bien, et en Principauté, le shopping est un des passe-temps favoris de celles et ceux qui profitent du plaisir de pouvoir se balader d’une boutique à l’autre dans un centre largement piéton. Mode, bouche, déco: cap sur sept lieux qui valent le détour.

Jungle urbaine

Plus verte la vie? C’est sans aucun doute le mantra de Jangala, dont le fantastique herbier s’épanouit dans l’écrin de la rue Neuvice, entre minuscules cactus ou plantes grasses et merveilles de la nature dont les feuilles vous arrivent à l’épaule. S’il est presque impossible de sortir de la boutique les mains vides, gardez toutefois un peu de budget pour une virée à l’Atelier Mura, où les deux propriétaires proposent une sélection pointue entre œuvres maison, bijoux de créateur, objets déco et quelques plantes aussi, parce qu’on n’a jamais trop de chlorophylle.

Jangala © sdp

Jangala, 28, En Neuvice. jangala-shop.com

Atelier Mura, 19, rue Souverain Pont. ateliermura.com

C’est la watt

Plus qu’une boutique, Wattitude est une ode joyeuse à la créativité bouillonnante du sud du pays – ainsi qu’un arrêt obligé pour tout qui souhaite ramener un souvenir original de sa visite à Liège. Valeur sûre des Liégeois qui ne veulent pas arriver les mains vides à un dîner, l’adresse rassemble produits de bouche, objets déco, bijoux, vêtements, livres et magazines made in Wallonie.

7, rue Souverain Pont. wattitude.be

Tout ce qui brille

Officiellement, cet Enfant Terrible signé du chouchou du design d’intérieur liégeois, Kevin Bona, est un studio de piercing. Officieusement, c’est le rendez-vous des branchées principautaires, ainsi qu’une jolie adresse où dénicher des bijoux tendance, entre la marque développée par la maîtresse des lieux et les merveilles signées Maria Tash. Fan de bijoux atypiques? Ne manquez pas le Coloris, véritable institution liégeoise dont les boîtes sont l’équivalent de celles estampillées Tiffany & Co pour les New-Yorkaises: la garantie d’avoir les yeux qui brillent avant même de les avoir ouvertes.

Enfant Terrible, 8, rue Sœurs de Hasque. enfantterribleliege.be

Le Coloris, 30, rue Saint-Jean-en-Isle. lecoloris.be

Sapés comme jamais

Véritable temple de la mode, Irina Khä rassemble tout ce que la haute couture compte de plus prestigieux, de Prada à Saint Laurent en passant par Dries Van Noten, et propose également un corner beauté de niche, où s’offrir produits Aesop et parfums Margiela. Plutôt street? Passage obligé chez Milk, où Carhartt et Fred Perry côtoient le meilleur de la jeune création belge, dans une ambiance qui confirmera à vos ados qu’ils ont bien fait de vous accompagner en Principauté.

Irina Khä, 12, rue du Pot d’Or. irina-kha.com

Milk Shop, 16, rue des Dominicains. milkshop.be