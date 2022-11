Trop souvent associé à la junk food, le chili con carne mérite qu’on lui consacre le temps nécessaire à l’expression de son potentiel gustatif. A nos yeux, c’est le plat parfait pour un dimanche soir en famille, l’idéal étant de le préparer le matin et de le réchauffer en dernière minute. De la comfort food? Sans hésiter, et de la meilleure veine!

Pour 6 personnes

1 gros oignon rouge

cumin en poudre (selon le goût)

poudre de chili (selon le goût)

750 g de haché de bœuf

150 g de concentré de tomates

5 boîtes de haricots rouges

6 jeunes oignons

1 botte de coriandre

1 bloc de cheddar

1 pot de crème épaisse

1 paquet de tortilla chips (facultatif)

sel et poivre

1. Le matin, peler et émincer l’oignon rouge. Dans une casserole, le faire revenir dans de l’huile. Ajouter 2 cuillères à café de cumin et une cuillère à café de poudre de chili. Ajouter la viande hachée émiettée, puis le concentré de tomate. Saler et bien mélanger. Verser les haricots égouttés boîte par boîte. A chaque fois, remplir le fond de la boîte d’un peu d’eau pour mouiller la préparation.

2. Cuire à feu doux et à couvert le plus lentement possible (au moins une heure) en prenant soin de remuer régulièrement avec une cuillère. Une fois la cuisson terminée, poivrer, goûter et rectifier l’assaisonnement.

3. Peu avant de dîner, rincer la coriandre. Couper les feuilles et la moitié des tiges finement. Couper les jeunes oignons en quatre dans le sens de la longueur et les hacher finement. Mélanger coriandre et jeunes oignons. Râper le cheddar de façon un peu épaisse.

4. Réchauffer le chili en mélangeant bien. Déguster avec la crème épaisse, les oignons et la coriandre, voire avec des tortilla chips.

Astuce. Accompagnez d’une bière avec du corps, comme la Bons Vœux de la Brasserie Dupont ou la Guldenberg de chez De Ranke.

1 © Diane Hendrikx

2 © Diane Hendrikx

3 © Diane Hendrikx