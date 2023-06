Recette d’en-cas à l’américaine: bœuf séché et sa salade de mangue

Dans cette rubrique, on prend le temps de mitonner et de déguster. Cette semaine, on ne résiste pas à cet en-cas «made in USA» par excellence: du bœuf bien épicé nommé Jerky, qui se sert là-bas avec une bonne bière fraîche… et une salade de mangues tout aussi peps.

Recette pour 4 personnes

Pour le bœuf séché:

500 g de bœuf maigre,

4 c à s de sauce soja,

6 c à s de sauce Worcestershire,

3 c à s de sirop d’agave,

1 c à s de paprika en poudre,

1 c à c d’ail en poudre,

1 c à c de poudre d’oignon, 1 c à c de flocons de chili, 2 c à c de paprika fumé

© Bram Debaenst

Pour la salade de mangues:

2 mangues mûres,

1 botte de radis,

4 oignons nouveaux,

1 gousse d’ail,

1 morceau de gingembre de 2 cm,

1 piment rouge,

le jus de 2 citrons verts,

2 c à s de sauce soja,

1 c à s d’huile de sésame,

1 c à s de sucre de canne,

2 c à s d’huile de maïs,

4 brins de menthe,

poivre et sel

1. Couper la viande en fines tranches (environ 4 mm). Les espacer sur une feuille de papier sulfurisé, recouvrir d’une autre feuille de papier et aplatir la viande à l’aide d’un rouleau à pâtisserie. Suggestion: placer la viande au congélateur environ 2 heures avant de la découper, et/ou demander au boucher de la découper au préalable.

1 © Bram Debaenst

2. Mélanger les autres ingrédients dans un grand bol et rouler les tranches de viande dans cette marinade. Laisser mariner au réfrigérateur pendant au moins 3 heures (une nuit entière est encore mieux).

2 © Bram Debaenst

3. Préchauffer le four à 80 °C. Eponger la viande. Disposer les tranches sur une grille et les laisser sécher au four au moins 2 heures.

3 © Bram Debaenst

4. Eplucher et couper la mangue en fines lamelles. Rincer les radis et les couper en fines tranches. Hacher les oignons nouveaux.

5. Préparer la vinaigrette. Eplucher l’ail et le gingembre. Râper les deux dans un saladier. Couper le piment en deux et l’épépiner. Pour plus de piquant, laisser les graines. Ajouter le piment au gingembre et à l’ail. Incorporer le jus de citron vert, la sauce soja, l’huile de sésame, le sucre de canne et l’huile de maïs.

6. Placer la mangue, les radis et les oignons nouveaux dans un bol et verser la vinaigrette par-dessus. Terminer avec la menthe, le poivre et le sel.