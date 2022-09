Comment les life hacks ont envahi notre quotidien

Les «life hacks», de petits clips présentant des trucs et astuces qui rendent notre vie plus amusante, simple ou efficace, envahissent les médias sociaux. Mais pourquoi donc sont-ils si populaires et, admettons-le, si addictifs?

Assembler le bouton d’un vieux jeans et un élastique peut sembler simple, mais il s’agit en réalité d’une manœuvre éprouvante pour les nerfs, surtout lorsqu’on est déjà énervé par le fait de ne pas pouvoir rentrer dans ledit pantalon, devenu un brin petit… Pourtant, finalement, le miracle se produit. Non pas en rentrant le ventre mais grâce aux hacks TikTok proposant des alternatives aux jeans trop serrés, qui promettent de sortir du placard nos futals étriqués.

Economies d’argent, de temps, d’énergie… On en viendrait presque à se demander comment on a bien pu survivre toutes ces années sans ces life hacks, ces petits films partagés sur les réseaux TikTok ou Instagram avec la promesse de rendre le quotidien plus efficace. S’endormir plus rapidement. Se maquiller quand on a la peau grasse. Nettoyer sa cuisine en trois coups de cuillère à pot… A chaque problème, sa solution! Non seulement utiles, ces vidéos sont aussi quelque peu addictives… Tombez sur une thématique qui vous intéresse, et avant même d’avoir compris ce qui vous arrivait, vous aurez passé une demi-heure (ou plus) à fixer votre écran un sourire béat sur le visage.

‘L’instant où l’on se dit: «Je n’avais jamais pensé à ça» est une sorte de récompense. ‘ Hans Stuyck, chercheur au laboratoire Brain and Cognition, KU Leuven

Un exemple: les posts de Bonnie, «experte en organisation positive» et créatrice du compte Instagram organise_et_vous. Sur fond de musique pop, la jeune femme enchaîne les gestes précis pour apprendre à ses milliers de followers comment devenir des «pros du pliage», quand elle ne loue pas les vertus de l’huile d’olive pour se défaire d’étiquettes collantes tenaces. Le tout, de manière ludique et décomplexante. Formée aux métiers du social, Bonnie a pour ambition avec ses life hacks de fée du logis de «répondre au besoin de sécurité» de ses followers. «Je veux les aider à se libérer du désordre ambiant qui les entoure pour retrouver un intérieur et des espaces de vie où règnent la sérénité et le bien-être», confie celle qui entend avant tout «apporter du bonheur». Et elle n’est pas la seule à tenter de rendre le quotidien moins encombré.

Lire aussi: Comment les jeunes têtes couronnées règnent sur TikTok



Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

AUX ORIGINES DES HACKS

C’est au début des années 2000 qu’est apparue cette tendance des «life hacks» – sous une autre forme, bien sûr, puisque TikTok et Instagram n’existaient pas encore. De nombreux sites Internet proposaient alors des trucs et astuces pour la vie quotidienne, jusqu’à créer un imbroglio pour les moteurs de recherche, alors peu équipés pour faire face à leur multiplication effrénée. Aujourd’hui, les sites qui ont réponse à tout, des conseils de beauté aux astuces pour reprendre le contrôle de son couple, ont toujours autant de succès, même si les réseaux sociaux tentent de leur voler la vedette. Et si les capsules vidéo sont devenues la norme pour partager les conseils, le terme life hack, lui, ne date pas d’hier et aurait été utilisé pour la première fois en 2003 par Danny O’Brien, un journaliste spécialisé dans la technologie.

Ce qui ne veut pas dire que le phénomène n’existait pas avant le XXIe siècle. Au siècle dernier déjà, la question de la simplification de la vie quotidienne était un sujet brûlant. En cause: le travail de pionnier d’un certain Frederick Winslow Taylor, un ingénieur américain qui a optimisé les processus de production de plusieurs entreprises américaines, jetant ainsi les bases de toute une série de trucs et astuces censés faciliter notre vie. Plus proche de chez nous, dès le tournant du millénaire, la Française Julie Andrieu cartonnait avec ses chroniques cuisine truffées d’astuces insolites, dont une technique de cuisson du lard en quelques secondes au micro-ondes et des recettes en 90 secondes dans Julie Cuisine. Désormais, elle propose des reels «10 leçons pour réussir» (un flan parisien, un risotto aux légumes…) à ses plus de 200 000 abonnés sur Instagram.



Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Mais d’où vient cet intérêt pour les trucs et astuces? «Nous cherchons toujours comment nous simplifier la vie, explique Heidi Vandebosch, professeure au Département des sciences de la communication de la Faculté des sciences sociales de l’université d’Anvers. Alors que ce besoin était autrefois comblé par d’autres médias, on remarque maintenant que beaucoup se tournent vers les vidéos TikTok. C’est un format intéressant: visuel, court, souvent drôle… parfait pour attirer l’attention.» Beaucoup de ces vidéos sont également très surprenantes. Et c’est là que réside leur force. «Elles sont souvent innovantes, et abordent des sujets auxquels personne n’aurait pensé avant. Cela les rend dignes d’intérêt et amusantes à partager.» Les créateurs d’un life hack en profitent également, ajoute Heidi Vandebosch: «Nous ressentons tous le besoin de comprendre le monde qui nous entoure, et éprouvons du plaisir lorsque nous faisons une «découverte». Et c’est encore plus réjouissant lorsqu’on peut partager ce hack avec d’autres personnes et obtenir des likes.»

LA LIBÉRATION DE DOPAMINE

Quant à savoir pourquoi le format est si addictif, Hans Stuyck, chercheur au laboratoire Brain and Cognition de la faculté de psychologie de la KU Leuven, pense que cela a à voir avec l’effet «eurêka» qu’ils provoquent. «Ce type d’effet peut être déclenché par des choses très simples, comme résoudre un petit problème de la vie quotidienne. L’élément de surprise – l’instant où l’on se dit: «Je n’avais jamais pensé à ça» –, est une sorte de récompense. Comparez cela au moment où l’on vous explique une blague que vous n’aviez pas comprise au départ, et que vous éclatez de rire. Ce processus stimule certaines parties du cerveau, qui libère alors de la dopamine. On se sent alors un peu comme en extase. Mais attention: tout le monde n’est pas réceptif. Les personnes moins sensibles à la «récompense» sont moins susceptibles de devenir dépendantes des life hacks.»

Aujourd’hui, le genre est devenu si populaire que des parodies apparaissent. Le Sénégalais Khabane Lame est désormais mondialement célèbre – ou presque – grâce à ses posts TikTok dans lesquels il montre qu’il existe des façons bien plus simples de manger une pizza ou de se brosser les dents que ce que prétendent nombre de ces hacks. Chez nous, la blogueuse flamande Jenna Steeno – qui compte plus de 800 000 followers sur Instagram et un peu moins de 100 000 sur TikTok sous le nom de Jennaminnie – s’est fait connaître avec des posts absurdes qui tournent en dérision toutes ces vidéos bien intentionnées. «J’ai commencé il y a un an et demi, dans le but de parodier les life hacks. Mon premier post – qui montrait que votre main se mouille lorsque vous la mettez sous le robinet, mais reste sèche sous votre lit – a immédiatement obtenu 1 million de vues. Sur TikTok, la comédie remporte un franc succès, et lorsque vous la combinez avec un life hack, les vues ne se font pas attendre», explique-t-elle. La parodie est-elle dès lors le futur du genre? Le nombre de créateurs de contenu qui profitent de la tendance va probablement diminuer, mais ces posts ne disparaîtront sans doute jamais. Car ils sont trop pratiques. Et amusants à regarder. Surtout si on scrolle serré dans son jeans.

10 comptes à suivre

@lifehack Vous ne savez pas par où commencer? Rendez-vous sur le compte de Lifehack, sur Instagram, qui rassemble déjà 4,5 millions d’abonnés. Vous y trouverez des conseils de cuisine et de nettoyage, mais notre post préféré est une vidéo sur un appareil stupide qui vous aidera à ne plus jamais renverser de crème glacée. Hilarant!



Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

@bobrownn Ce compte Tiktok de la Néerlandaise Bo Brown renferme de superbes astuces mode. Comment faire pour qu’un jeans ou une robe trop ample tombe à la perfection? Où comment réinventer l’utilisation d’un sweat à capuche? Vous trouverez toutes les réponses à vos questions sur ce compte.

@beautyhacks Le nom de ce compte TikTok, qui compte plus de 800 000 abonnés, veut tout dire: vous y trouverez des conseils beauté et de soins corporels amusants et parfois absurdes dans des vidéos particulièrement divertissantes. Vous apprendrez à appliquer facilement du mascara, mais aussi — tenez-vous bien — à utiliser du lubrifiant pour insérer plus facilement un tampon.

@kellyscleankitchen Des conseils culinaires ingénieux d’une cheffe professionnelle sur TikTok? Que demander de mieux? Vous découvrirez comment couper un poivron ou une tomate à la perfection, mais aussi comment cuire et préparer un crabe vivant. Bon appétit!



@lisa.beautify Fabriquer son propre shampooing sec avec de l’arrow-root et de la poudre de cacao n’est qu’une des ingénieuses astuces beauté de ce compte TikTok. Saviez-vous, par exemple, que vous pouvez faire rayonner votre peau avec un simple massage de l’oreille? Merci les endorphines!



@organise_et_vous En quête d’une vie plus ordonnée? Ce compte Instagram vous montre comment ranger sans désencombrer et partage outils et astuces de base pour s’organiser.



Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

@samia.interiors Le compte TikTok de la designer d’intérieur Samia Eid montre comment organiser votre salle de bains avec un mini-budget ou comment pimper vos rideaux avec des rouleaux de papier toilette (oui oui).

@the.crafty Dans ces vidéos Instagram, on apprend à fabriquer des objets utiles – et d’autres moins – en un rien de temps. Un porte-maquillage en carton recyclé, par exemple. Vous découvrirez aussi des hacks pour couper une pastèque efficacement.



Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

@aestheticallyinhome Tout est dans le nom: ce compte vous montre comment rendre votre maison la plus parfaite possible. Ce qu’on y apprend? Que le gel douche est le produit idéal pour nettoyer un miroir de salle de bains sans taches et qu’un demi-citron est l’allié des robinets chromés.

@5.min.crafts Le DIY vous fascine? Ce compte Instagram incroyablement populaire – il compte plus de 45 millions de followers – explique, entre autres hacks, comment faire pousser une véritable plante avec un simple peigne et quelques feuilles. Vous apprendrez également à faire votre valise le plus efficacement possible.