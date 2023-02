La Saint-Valentin ? Oui mais non…

Bien sûr, on aurait pu vous faire le classement des «20 meilleurs restos pour passer une Saint-Valentin en amoureux». Evidemment, on aurait pu rappeler la liste des «8 films d’amour à revoir d’urgence sur canapé». Et on aurait pu vous confier une sélection des «12 villes les plus romantiques pour déconnecter en duo». Mais on a bien réfléchi, et on a préféré laisser aux autres le soin de vous vaporiser l’esprit avec un parfum ordinaire. On vous aime beaucoup trop que pour être banals.

Aussi, quand l’une de nos journalistes, en réunion, a lancé l’idée de faire un article sur les «aromantiques», ces gens qui ne tombent pas forcément amoureux mais qui ne s’empêchent pas pour autant d’être heureux, on a tous crié en chœur «oké, chouette idée!»

Et quand une autre collègue s’est dit que ce serait sympa de parler du phénomène drag-queen qui est en train de faire évoluer les mentalités sur cet art si méconnu, on s’est dit que c’était une bonne façon de rappeler notre amour… pour l’ouverture d’esprit.

Certes, on a saupoudré le tout de quelques idées cadeaux validés par ce bon vieux Cupidon. Et oui, on s’est permis d’ajouter un soupçon de «hum hum». Mais vous avouerez qu’on a tout mis en œuvre pour parler de love sans être bateau (si vous avez désormais le générique de La croisière s’amuse en tête, c’est normal, on vient de vous l’insérer de façon subtile).

Ainsi, vous tenez dans les mains un magazine qui parle de passion(s) à sa manière, sans vous dire ce que vous devez manger, visiter ou regarder à la télé pour que la fête soit réussie. Et vous savez quoi? On est même encore plus bienveillants que vous ne le pensez: si vous n’avez ni l’envie ni la chance de la célébrer, cette fête, on continuera à vous aimer quand même, et pour toujours. Cœur avec les doigts.