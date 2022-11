…euros, c’est le prix du lunch au Quai n°4, à Ath, dont l’ambition revendiquée est d’être l’étoilé le moins cher de Belgique. Un parti pris alléchant dans le contexte économique actuel, d’autant que les chefs, Maxence et Charles-Maxime, ne sacrifient en rien la qualité des produits. Aux menus du soir, proposés aux prix tout aussi raisonnables de 61 et 81 euros, on retrouve canard, dorade et saint-jacques, entre autres délices. Cela ne coûterait donc pas si cher de bien manger?

quai-n4.be