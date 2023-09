Il avait presque mon âge, son fils celui du mien. Le designer bruxellois Benoît Deneufbourg, trop jeune pour mourir, s’est éteint en mai dernier. Sans rien connaître de sa personnalité malgré des amis communs, je la devine aisément dans ses objets.

© Renaat Nijs

Des formes simples et douces, modestes et en même temps géniales dans leur capacité à s’intégrer au quotidien sans en faire trop. L’objet au service de l’humain, et non l’inverse. C’est également le credo de notre Designer de l’année, Julien Renault, qui rend hommage dans notre magazine à son confrère sans le savoir: «Le talent du designer est de disparaître derrière ses créations».

Et ne croyez pas qu’il s’agit là de fausse modestie, pour preuve les réalisations de ces (néanmoins) artistes qui parviennent à sublimer nos intérieurs, en toute discrétion… «L’art est dans tout: dans un geste, un vase, une casserole, un verre, une sculpture, un bijou, une manière d’être», a dit un jour Charlotte Perriand.

Un coup d’œil à leurs pièces, ou encore mieux, l’acquisition de l’une d’entre elles achèveront de nous convaincre: ces designers, ceux qui laissent derrière eux leurs œuvres et ceux qui feront les objets de demain, sont assurément bien que modestement des artistes, aussi dans leur manière d’être au monde.