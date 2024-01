Un mec bien… Vraiment? Le constat qui fait mâle

Si l’enfer est pavé de bonnes intentions, alors le patriarcat, lui, est rempli de mecs bien. Des alliés, des vrais, du genre à applaudir l’arrivée de femmes à des postes haut placés, à se gausser de contribuer à plus d’égalité une corvée à la fois, voire même… à se dire féministes. Des mecs bien, on vous dit. Du genre, aussi, à être payés en moyenne 5 % de plus à l’heure que leurs collègues de sexe féminin (Statbel, 2021) ou bien à laisser à leurs compagnes la charge ménagère : si 81 % des femmes belges effectuent quotidiennement des tâches domestiques, seuls 33 % de nos compatriotes font de même (Institut pour l’Égalité des Femmes et des Hommes, 2020).

C’est ce que l’autrice française Aurélia Blanc dénonce dans notre reportage dédié à l’éducation des garçons : les violences sexistes ne sont pas l’apanage d’une poignée d’hommes malveillants, mais plutôt très répandues, y compris chez nos potes, nos pères, nos frères. Peut-être vous qui lisez ces lignes, aussi ? Ne pas faire partie du problème implique de lutter contre un statu quo des plus confortables pour ceux qui en bénéficient. Pourtant, ce n’est qu’en remettant ces privilèges en cause que tous les « mecs bien » pourront aller de l’avant, et le reste du monde avec eux : l’égalité des sexes nous concerne tous. Et en 2024, ça fait mauvais genre de ne toujours pas l’avoir atteinte.